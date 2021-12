Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores con más presencia en la televisión. El conductor de 'Pasapalabra' no deja de cosechar éxitos televisivos y es de lo más habitual verle en un montón de programas. Ahora también se encuentra al frente de 'Lego másters' y ha participado como invitado en el programa de Alberto Chicote.

Aunque es muy habitual verle en pantalla poco se sabe sobre su vida. Es bastante celoso de su intimidad pero, poco a poco va desvelando detalles hasta ahora desconocidos. El último de ellos tuvo como protagonista a Nuria Fergó.

La cantante acudió como invitada a 'Pasapalabra' y su atuendo llamó la atención del presentador. "Me gusta el color de tu chaqueta, no sé cuál es porque soy daltónico, pero te puedo decir que es azul o morado", confesaba.

"¿Eres daltónico? Llevo una chaqueta morada", respondió, al ver al presentador firme en su respuesta. "Si me dices que es azul también te creo", le dijo Roberto. La invitada pensó que estaba bromeando y no dejo de insistir para que confesara la verdad.

¿@NURIA_FERGO va esta tarde de azul o de morado? 🙏 Lo admitimos a nosotros también nos pasa algo parecido que a Roberto Leal con las variantes de los colores. 😅 https://t.co/sUUgjepshQ pic.twitter.com/DCIGonbweu — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 28 de diciembre de 2021

"Es en serio y no pasa nada, soy persona, ¿vale?", dijo el periodista entre risas. "No imaginaba que eras daltónico", le respondió. "Pienso en Semana Santa, las túnicas... No sabía que tú...", dijo Fergó de lo más sorprendida.

Y como finalmente afirmó Leal, esos si puede identificarlos. "Me dicen el nombre de la hermandad y ya sé que túnica es. Es más fácil para mí", aclaró el presentador entre risas.