Este fin de semana 'Sábado Deluxe' contó con la presencia de Kiko Matamoros como invitado. El colaborador ha querido someterse al polígrafo de Conchita y responder a preguntas relacionadas con sus compañeros de 'Sálvame', diversas polémicas que sacuden su vida e incluso de Antonio David Flores y Olga Moreno y como es habitual en sus intervenciones televisivas, su paso por el programa ha dado mucho de sí.

Kiko Matamoros protagonizó un fuerte enfrentamiento con su compañera Belén Esteban por las hijas de ambos , Ana Matamoros y Andrea Janeiro. El colaborador de Sálvame no dudó en mencionar a la hija de Belén cuando esta hizo lo propio con la suya, desatándose una bronca monumental entre los dos compañeros. Pero Belén no fue la única. Lydia Lozano o Carmen Borrego también vivieron algún que otro momento de tensión con el colaborador aunque, el momento de la noche que no pasó desapercibido para los espectadores lo protagonizó el solo.

Durante la respuesta a una de las preguntas de su polígrafo un objeto extraño cayó de la nariz de Kiko Matamoros, llamando llamó la atención de los usuarios de las redes sociales. Los usuarios no tardaron en empezar a señalar lo ocurrido, colgando vídeos del momento y comentando de que se podría tratar.

Alguien más ha visto en directo cómo caía una piedra blanca de la nariz de Kiko Matamoros? #salvamedeluxe #Polimata — Myriam (@Farfalla30) 12 de diciembre de 2021

Estoy viendo el Deluxe y a Kiko Matamoros se le acaba de caer un trozo de droga por la nariz

Pero asi tal cual

Yo no se como este señor sigue vivo ehh — MeriRoo 👻💙✈🎥🐼 (@lolitaste) 12 de diciembre de 2021

Supuestamente, es una sustancia estupefaciente ilegal, que vine en bolsitas y si no la machacas bien hasta que se haga polvo y te la introduces por la nariz, pues caen esos piedrotes 😉 — Jorgi (@Jorge_230280) 12 de diciembre de 2021

Algo que tampoco pasó desapercibido para los seguidores fue un movimiento de Belén Esteban cuando el programa regresó de una publicidad y Kiko Matamoros no se encontraba en el plató. A todo esto, algunos usuarios apuntaron también como un hecho sorprendente el que el colaborador hubiera realizado prácticamente toda la charla con gafas de sol.