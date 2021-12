María Patiño acaparó este jueves varios minutos de emisión en 'Sálvame'. Después de que el programa pusiera sobre la mesa el romance que mantuvo en el pasado con un paparazzi, la colaboradora se negó a dar el nombre pero compartió otra información que llamó mucho la atención de sus compañeros. Al parecer, la presentadora de 'Socialité' habría rechazado a un reconocido actor de fama internacional.

"¿Podrías decirme con cuántas personas conocidas has estado?", le preguntó Carlota Corredera a la tertuliana, que aunque prefirió no responder, rescató un episodio desconocido hasta la fecha: "Puedo decir que tuve la oportunidad de estar con un actor internacional".

"Es una tontería", matizó la periodista antes de contar la anécdota con pelos y señales: "Hace muchos años fui a cubrir a Granada una película, y uno de los actores principales era Andy García".

Patiño relató que, cuando estaba en la recepción del hotel junto a sus compañeros, se le acercó uno de los escoltas del famoso actor, conocido por papeles en películas como 'El padrino III' o 'Los intocables de Eliot Ness'. "Me dijo que el señor García quería que subiera a su habitación", aseguró.

"Como yo era muy tímida y ese tipo de cosas no me gustan, además de que estaba casado con una cubana y era padre de tres hijos, le dije a una compañera de Lecturas que subiera conmigo para ver qué pasaba", continuó diciendo.

Según el testimonio de Patiño, Andy García apareció "con una camisa blanca por fuera de un pantalón vaquero". "Detrás había un piano de cola lleno de quesos y dos copas de vino. Me fui a la recepción del hotel. Para mí fue una anécdota que quería compartir, porque son cosas que no te suelen ocurrir", apuntó antes de concluir la historia: "No me arrepiento, no hubiese podido disfrutar sexualmente con él estando casado".