A Isabel Rábago no dejan de lloverle los conflictos. Su presencia en el reality 'Secret Story' la tiene constantemente en el ojo del huracán. Primero fue con Miguel Frigenti, que la acusó de ser la responsable de su despido del programa de Telecinco, 'Ya es mediodía'. A las acusaciones de traicionera se unió también Alba Carrillo, que no le perdona, a la que fuera su amiga, haber nominado a su madre y ahora, ha sido el turno de Omar Suárez. El conocido reportero de 'Sálvame' ha querido sacar a la luz sus desencuentros con la periodista: "Yo era su amigo, he compartido muchas horas en su casa y, en su boda, me la jugó de la forma más sucia", estallaba.

El periodista no ha querido dar muchos detalles del motivo de su enemistad porque implican a más gente pero, si algo ha reiterado es que jamás podrá perdonarla: "Soy muy tranquilo, pero con Isabel no. Me hizo algo personal muy chungo y eso sí que fue una traición muy muy gorda. Utilizó datos de mi vida privada para su beneficio personal. Eso no lo puedo perdonar," sentenció antes de añadir que para él ya no hay marcha atrás. "Cuando nos encontramos ella mira para otro lado y agacha la mirada, y también con gente que es amiga mía. Ella pensó que iba a perder su puesto de trabajo y al final no lo perdió. Para sobrevivir le da igual."

Esta semana Isabel se ha salvado de la expulsión en 'La casa de los secretos'. Permanecerá en la casa de Guadalix de la Sierra una semana más, aislada de todas las polémicas que están surgiendo a su alrededor en el exterior.