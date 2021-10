El éxito de "El juego del calamar" le puede salir caro a Netflix. El último gran bombazo del gigante de la televisión a la carta puede acabar a los juzgados. Hasta por tres motivos diferentes. Estos son:

El primer de ellos es el más mediático. Se trata de un hombre que asegura tener el mismo teléfono que aparece en la tarjeta de "El juego del calamar". Por ello, afirma haber recibido miles de llamadas en las últimas semanas. De gente que quiere tomarle el pelo e, incluso, de algunos que llegan a pesar que el juego existe de verdad. Por este motivo ha trascendido que el afectado ha denunciado a Netflix. Está por ver en qué parará el asunto.

También relacionado con la tarjeta está otra posible demanda, tal y como han señalado varios internautas. En este caso, con la otra cara del papel, en la que se aprecian tres signos: el círculo, el triángulo y el cuadrado; tres elementos que recuerda, indudablemente, a los símbolos elegidos por Sony para los botones de la Play Station. Está por ver si la empresa japonesa emprende acciones legales contra Netflix tras el uso de estos caracteres que la propia Sony ha explotado en numerosas ocasiones con fines publicitarios. Eso sí, en la tarjeta de "El juego del calamar" no aparece el aspa, el cuarto "botón" de Play Station.

La otra reminiscencia que algunos internautas han señalado como burda y merecedora de una demanda es el traje que utilizan los "soldados" de "El juego del calamar". El mono rojo y las caretas han sido señalados en incontables ocasiones como una copia de la iconografía elegida en "La casa de papel". Si bien, en este caso parece poco probable que el asunto pueda acabar en los tribunales, ya que ambas series son "hermanas", pues comparten padre, Netflix.

Segunda temporada de "El juego del calamar"

"El juego del calamar" se ha convertido en el último gran éxito de Netflix. La serie surcoreana, un thriller con tintes gore que está triunfando en medio mundo, está compuesta por una temporada de nueve episodios. Ahora, lo que los millones de seguidores de "El juego del calamar" se preguntan es: ¿Habrá una segunda temporada? Aquí está todo lo que se sabe al respecto.

"El juego del calamar" es una serie surcoreana que cuenta con varios ingredientes de otras producciones de éxito. Por un lado, la conjunción de juegos infantiles y aparentemente banales con algo tan trágico como la muerte, que se trata sin escrúpulos y bien cargada de sangre.

Por otro, una estética e iconografía muy concretas, que recuerdan a la empleada en otros éxitos recientes de la televisión. La más evidente, los monos rojos y las máscaras, que recuerdan indudablemente a "La casa de papel", otra de las marcas estrellas de Netflix, que además cuenta con sello español.

Se cuentan por millones los telespectadores que han visto, uno tras otro, los episodios de "El juego del calamar". Al llegar al último, todos se han hecho la misma pregunta: ¿Habrá segunda temporada?

Aunque no hay una respuesta segura, todo apunta a que no serás así. Si bien, nada es descartable, pues dado el increíble éxito a nivel global que está teniendo "El juego del calamar", no sería raro que Netflix tratase de exprimir al máximo su gallina de los huevos de oro.

No sería la primera vez que Netflix exprime una serie hasta dejar a los seguidores prácticamente exhaustos. Es lo que han hecho con "La casa de papel". El gigante de la televisión por streaming troceó los capítulos de la serie original de Antena 3 para dar forma a dos temporadas y ha estirado el chicle todo lo que ha podido y más.