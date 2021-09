Lo siento, no voy a ver Sálvame esta tarde.

Jorge no queremos enterrar el hacha, ya no hay vuelta atrás.

El viernes delante de ti, KM dijo verdaderas burradas de la Violencia Vicaria, y dio datos falsos. Y tú lo permitiste. Creo que tú no estás al día. NO A KIKO M. #APOYOROCIO6S