"Cuando Olga se va, ya se ha emitido el episodio cero de Rocío y cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga sí que lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolían la relación con sus hijos". "Yo no olvido que desde luego una de las dos miente. El episodio que cuenta Rocío cómo fue el juicio. Lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío", ha declarado en el programa de Telecinco.

Antonio David Flores ataca a Carlota Corredera

Antonio David Flores sufre un varapalo personal y profesional desde que hace tres meses su exmujer, Rocío Carrasco, se convirtió en la protagonista absoluta de la televisión y lo tachó de maltratador físico, psicológico y manipulador.

La viguesa Carlota Corredera, conductora de la serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', no consiente que se cuestione la versión de la hija de Rocío Jurado y sus enfrentamientos con el exmarido de ésta son habituales. Pero ahora le toca a él emitir su juicio.

La emisión de la serie documental de Telecinco censuró al ex guardia civil de Telecinco, la cadena en la que trabajaba como colaborador en varios programas de máxima audiencia como Sálvame o Viva la Vida. Estas oportunidades llegaron después de su participación en Gran Hermano VIP, pero la productora expulsó a Antonio David de todos sus trabajos.

La productora La Fábrica de la Tele lo despidió de forma fulminante después del primer episodio y la cadena no le permite pronunciarse en sus espacios. Ni siquiera pudo visitar a su mujer, Olga Moreno, en Supervivientes.

Carlota Corredera se involucró sobremanera en el conflicto familiar: pidió el despido de los colaboradores que ponían en duda la versión de Rocío Carrasco, no permite que nadie hable mal ella, lanzó "dardos envenenados" a Antonio David y llegó a desafiar a la hija de ambos, Rocío Flores, con una polémica invitación.