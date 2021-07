Olga Moreno, alertada por Sandra Pica cuando contó gravísimos secretos cuando llegó a Supervivientes 2021 sobre la repercusión de la serie documental de Rocío Carrasco, habla de su familia en Honduras. La última vez lo hizo con Alejandro Albalá, su último apoyo en la isla hasta la noche del 15 de julio.

Con él se sincero y se desahogó sobre las vivencia fuera del concurso desde que empezó su relación con Antonio David Flores. Comenzó a hablarle de la invasión a su intimidad que sufría poniendo como ejemplo un día en el que un chico la fue persiguiendo por el cementerio a quien tuvo que pedir amablemente que se fuera.

A la concursante se le llenaba la boca hablando de su marido e hizo mucho hincapié en "el coraje y la valentía", de la que había hecho gala en los últimos años a pesar de los reveses que le había deparado la vida.

"No cambio nada por mi marido. Ese sí que tiene fuerza. Dos cojones bien puestos. Si me hubiese pasado lo que a él, me hubiese muerto en vida", confesó.

Continuó hablando de los hijos de éste, sobre quienes Albalá preguntó si pensaba que podría haber habido reconciliación con su madre, Rocío Carrasco.

La superviviente negó.

Olga Moreno, sobre Rocío y David Flores con Rocío Carrasco

La concursante de Supervivientes 2021 aseguró estar "muy orgullosa" de la manera en la que su marido y ella habían criado a "los niños" porque "lo hicieron sin ningún rencor". Y añadió que "algún día se aclararía lo que ocurrió y esos niños podrán hablar con su madre".

Añadió: "Mientras esté otra persona, no creo que hayan hablado”.

Ante este corte, Rocío Flores preguntó irónica a Carlos Sobera si conocía la identidad de esa "otra persona".

"Es una realidad. Quien sea, será", zanjó y cambió de tema.