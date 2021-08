A Amor Romeira le encanta hablar, sabe cuándo hacerlo y conoce todas las claves para mantener la atención de sus interlocutores que, en este caso, eran Carolina Sobe, Patricia Steisy y Pablo Pisa.

El equipo charlaba en el piso de "Solos on the beach", y el acercamiento provocó en la exconcursante de Gran Hermano la confianza suficiente para tratar su tema muy personal.

Sí, Amor quería hablar de sexo.

Contó todos los detalles de su aventura de alcoba con uno de los futbolistas españoles más mediáticos y afamados: Jesé Rodríguez, que ascendió al Olimpo del deporte español de la mano del Real Madrid, aunque actualmente es el PSG quien decide su futuro.

El sexo de Amor Romeira y Jesé que tanto gustó a su amigo

"Yo fui la primera”, declaró con orgullo mientras comía patatas fritas. Romeira les ha contado que el encuentro tuvo lugar en el reservado de una discoteca que se encuentra cerca de la calle Capitán Haya en Madrid: "Yo veía la discoteca, pero la gente no me veía a mi", indicó.

Jesé la llevó hasta un reservado en el que se quedaron solos para tener relaciones, pero le pidió que se asistiera un amigo suyo para que los mirara: "Me dijo que si me importaba que el amigo mirara y yo le dije que no, mientras que no me tocara".

Sin embargo el tercero en discordia sobrepasó los límites pactados: "Su amigo me tocó una teta… me indigne, me vestí y me fui".