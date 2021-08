Helena Condis es la diana de comentarios machistas que cuestionan su valía profesional en redes sociales por una cuestión personal: la relación que la periodista de Cope mantendría con el locutor de la misma emisora, Juanma Castaño.

La polémica comenzó el jueves a las 23h durante el directo de Ibai Llanos en su canal de Twitch, en el que ambos debatirían tras la polémica por la entrevista que Messi concedió al streamer desde París.

Cuál es el origen de los comentarios machistas a Helena Condis

El directo se desarrolló con cordialidad y tuvo un seguimiento considerable en redes sociales, incluso Gerard Piqué se unió a la conversación desde Twitter, un gesto que incrementó todavía más su repercusión. “Te juro por dios que yo en mi vida he rajado de ti, de lo que haces. He rajado de la posición en la que quedamos nosotros, no de lo que haces tú", explicó Juanma a Ibai. Pero los usuarios más avispados se percataron de un detalle que trascendía al debate.

En un determinado momento, el asturiano reivindicó que el medio radiofónico seguía muy vivo porque ahora todos llevamos una radio en el bolsillo. En ese instante hizo un gesto para enseñar su teléfono móvil, con la mala suerte de que algunos tuiteros descubrieron que tenía una foto de Helena Condis como fondo de pantalla.

El hallazgo provocó un gran revuelo en internet y la imagen se popularizó durante la noche, no es de extrañar teniendo en cuenta que charla de ayer fue el contenido en español con más audiencia en Twitch, que llegó a tener a 163.800 personas delante de las pantallas.

La pareja, discreta con su vida privada, no compartió en su muro ninguna foto juntos, pero un seguidor les pidió una foto en Asturias y los etiquetó hace 10 horas, concretamente a las 23h del 12 de agosto. Tampoco es la primera vez que Helena Condis visita Asturias, la tierra natal de Castaño. El año pasado estuvo de vacaciones en septiembre en Llanes y en los Lagos de Covadonga.

Los comentarios machistas a Helena Condis

Donde te sentaste helenaaa con tu jefe NOOOOO — Alejandro Serrano (@Alejand64949008) 13 de agosto de 2021

Es desliz de Juanma Castaño que revela su supuesta relación personal con la periodista desata todo tipo de reacciones inesperadas en Twitter, muchos seguidores de los comunicadores no dudan en cargar contra ella con comentarios irónicos con el fin de poner en entredicho su valía profesional.

con Juanma enserio? es lo que tiene la profesión no? de aquí unos años ya tendrás tu programa bien finanziado ya — Jaume (@JCO_CostaBrava) 13 de agosto de 2021

Mientras unos se burlan de ella ella por la diferencia de edad que se lleva con el locutor, otros la acusan de acostarse con un jefe para conseguir su plaza en la radio.

Vaya tragaderas tienes..... pero bueno, todos hemos hecho alguna guarrada para ganarnos los frijoles. Tranqui. — Juan Peninsular (@juan_peninsular) 13 de agosto de 2021

El desliz de Juanma Castaño ha tenido un peso desigual en la pareja teniendo en cuenta que los seguidores de éste se han limitado a reírse de la anécdota y bromear y, aunque los comentarios hacia él puedan ser más o menos afortunados, no dejan de aludir únicamente la vertiente personal de la vida del periodista.

Te has bajado tú también el sueldo Condis o te le ha subido el jefe — justicia (@neumaticosguar1) 14 de agosto de 2021

Condis utiliza su cuenta de Twitter como herramienta de trabajo y los agravios que le dirigieron estaban fuera de lugar por el machismo que destilan.