La última edición de Masterchef junior lleva a 8.000 niños a los castings.

Tras su paso por Barcelona, Valencia y Sevilla, el casting de ‘@MasterChef_es Junior’ ha hecho una última parada en Madrid para elegir a los candidatos de su novena edición. ¡Más de 8.000 pequeños chefs se han inscrito a los castings¡



https://t.co/o5JohC2Li0 — La 1 (@La1_tve) 29 de julio de 2021

Masterchef se ha convertido el talismán de TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten tres formatos de Masterchef: el de aspirantes anónimos, el de famosos y el de niños.

Masterchef... de todo

Una de sus últimas apuestas fue una edición de personas mayores que compitiera con la edición senior de La Voz, otra nueva versión para gente mayor de este talent.