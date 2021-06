Ana Obregón reaparece por primera vez en televisión después de la trágica muerte de su hijo Aless Lequio el pasado miércoles 16 de junio durante la emisión del programa Mask Singer. La aparición de la actriz acaparó todo el protagonismo de la gala y la atención de los espectadores.

Llegó como invitada para hacer de investigadora en el espacio de Antena 3. Su participación fue un éxito, además de por la valía de su integración en un momento personal tan difícil, por su eficiencia en el desarrollo del concurso: fue la única en acertar la identidad de 'Cactus': Eva Hache.

La emoción de Ana Obregón en Mask Singer

La polifacética bióloga agradeció su invitación al inicio del programa porque en Mask Singer estaba "lejos de sus penas". A continuación agregó: "Ha sido un día precioso, no sabéis lo que ha sido este día para mí". Además de estar satisfecha con su aparición, se confesó seguidora del programa: "Es un 'programón', yo he estado en mi retiro como todos sabéis y lo único que he podido ver es este programa", llegó a decir.

Casi medio año después de su aparición en las Campanadas junto a Anne Igartiburu. El negro tiño los dos últimos años de Ana Obregón quien, además de la muerte de su hijo en 2020, despidió a su madre en unas fechas cercanas al aniversario del fallecimiento de su primogénito. Desolada, emitió las siguientes declaraciones: "Mamá, cuida de mi niño hasta que yo llegue, que espero que sea pronto".

Obregón se evadió de la realidad mientras jugaba un gran papel en el concurso: fue la única en acertar la identidad de 'Cactus'. Eva Hache. La cómica salió al escenario e interpretó el 'quédate conmigo' de Pastora Soler que triunfó en Eurovisión en 2012. Además lo combinó con un acento mexicano y un toque de humor muy característico que complicaba su identificación, después de ser descubierta la propia Eva Hache bromeaba después del programa con que "quería matar a bióloga con sus propias manos".

La cuarta gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta‘ no ha dejado indiferente a nadie. El programa conducido por Arturo Valls prometía sorprender con sus rostros "tanto nacionales como internacionales" y así está ocurriendo semana tras semana. La primera semana se quitó la máscara La Toya Jackson, la segunda descubría la cara Isabel Preysler y el pasado miércoles 9 fue una conocidísima política la que se escondía detrás de "La Mariposa". A continuación Esperanza Aguirre se sacaba la máscara de Mariposa y todos se echaron las manos a la cabeza y en esta última emisión fueron Paloma San Basilio y Eva Hache quienes desembozaron sus máscaras de ángel y cactus respectivamente.