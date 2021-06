Javier Tebas - presidente de LaLiga-. Este último no tuvo reparos en transmitir lo que pensaba sobre varios de los temas que le preguntó el presentador

no de los momentos más llamativos fue cuando confesó su desconocimiento en cuanto al fútbol femenino. En una época en la que en España despunta con cada vez más licencias y equipos, con jugadoras referentes, con títulos, Gonzo le preguntó si vio la final de la Champions femenina que ganaron las jugadoras del Barça: "No", admitió como tampoco supo decir los nombres de quienes marcaron los goles de la victoria.

Preguntado por el futuro de ese fútbol femenino: "Me interesa como institución", señaló, "pero evidentemente si pensamos que va a ser como el masculino, nos equivocamos", zanjó.

El gallego sacó un recorte de prensa en el que Tebas aseguraba que "habría que reducir los salarios" en el fútbol debido a la crisis del covid-19. "Sin embargo, usted ha conseguido el mejor sueldo desde que es presidente de LaLiga: 3.5 millones de euros. ¿Está usted al margen de la crisis?", le preguntó el presentador, poniendo en un aprieto al presidente de La Liga.

"No, yo también estoy en la crisis. Lo que pasa que esta moda de bajarse sueldos, sobre todo los CEO de compañías, me gustaría saber cuánto tiempo se lo han bajado. Por otro lado, ¿usted sabe lo que yo hago con mi sueldo? A lo mejor es mucho mejor lo que hago que bajarme el sueldo", añadió aludiendo a una posible labor social. "Es una pregunta un poco demagógica. Si gano esto será porque lo han decidido, yo no lo he pedido", se ha justificado.