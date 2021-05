Rocío Carrasco dejó que su hijo fuera con su padre y sus hermanas los dos meses de verano del 2016 y esto se ha utilizado en su contra muchas veces. Ayer, la protagonista del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha desmontado las versiones que se han dado en los medios de comunicación en los últimos años.

Rocío Carrasco tenía comprado el traje de David Flores para su boda desde antes de verano y ha asegurado que su hijo estaba muy ilusionado con el enlace. Además, ella contaba con que el padre le entregase al niño a principios de septiembre, pero aún así, su abogado le envía un email a Antonio David para confirmar este hecho.

No solamente no lo confirma, sino que asegura que no es conocedor de la boda de Rocío Carrasco y desde ese momento, la duda le atormenta a la madre de David Flores porque se veía venir que su hijo no estuviese en su boda. Como finalmente fue. No tuvieron luna de miel porque lo más importante era denunciar este hecho y cuando se produce la vista, el joven ya había cumplido los 18 años y no había nada que hacer.

En esa vista sucede el famoso hecho del que tanto se ha hablado de que Rocío Carrasco no quiso mirar a su hijo y hoy nos hemos enterado que Olga Moreno le cogió la cara a David Flores y le empezó a besar para que no la viera. Aunque Rocío iba directa a ella para decirla lo que le tuviera que decir, la detuvieron y se tuvo que ir con la pena de no abrazar a su hijo.

Tiempo después... Rocío Carrasco se da cuenta de que Antonio David tenía todo planeado desde meses antes de tener a su hijo en verano: "Me requieren información documental médica de David, y es ahí cuando yo accedo al padrón del niño y de repente en ese empadronamiento aparece que el niño está empadronado en málaga. Voy al ayuntamiento y pido que me digan desde que fecha está empadronado allí y mi sorpresa es que está empadronado desde el mes de marzo del 2016. Todo obedecía a una estrategia marcada. Se necesita la firma de los dos progenitores, no sé cómo lo hizo, pero me espero cualquier cosa, no sé cómo se produce eso, ese día me doy cuenta que he parido dos veces, pero que no tengo a ninguno de los dos".