Jordi Évole cerró temporada en laSexta con una impactante entrevista a David Saavedra, un neonazi pontevedrés arrepentido que militó en partidos de extrema derecha como Alianza Nacional a lo largo de casi dos décadas y que llegó a tener en mente realizar de atentados terroristas para llegar a sus objetivos políticos.

Aún inmerso en un proceso de terapia psicológica para abandonar sus posiciones radicales, el joven ha comenzado a vivir en un entorno alejado de la ideología extrema. Ha publicado un libro sobre su experiencia, 'Memorias de un exnazi: Veinte años en la extrema derecha española', y además ahora ofrece charlas sobre su caso para tratar de prevenir este tipo de comportamientos.

"Lo que antes era un discurso marginal, ahora es normal. Lo oigo en la calle y, sobre todo, en el Congreso. Lo que nosotros decíamos entonces es lo mismo que ahora dice Vox en el Congreso", aseguró David. "Cuando Vox dio el salto, muchos nazis se pasaron a Vox, que está lleno de nazis. Y nazis además de los legendarios". "Nos autoconvencemos de que no somos racistas, ni homófobos ni machistas y de que somos los verdaderos defensores de la mujer", afirmó el exnazi

David le contó a Évole que su ideología comenzó a desmoronarse cuando empezó a leer libros que no eran sobre nazismo. "En ese mismo momento hay una figura de la que no hemos hablado en toda la entrevista. Es la única persona de fuera de la extrema derecha con la que yo tuve contacto estable a lo largo de los años, una persona en las antípodas de la extrema derecha", explicó el joven sobre un doctor en Filosofía que le ofreció un libro sobre la figura de Marx. "Por el tema del sesgo que hemos hablado y todo eso, yo nunca me había leído un libro de Marx. Me había leído libros nazis sobre Marx. Y bueno, pues sí, he de decir que al menos todo lo que es respecto al marxismo, o mi idea del marxismo, se vino abajo", confesó el joven, que destaca cómo empezó a leer libros "como si no hubiera mañana".

En ese momento abrió los ojos: "Pero, claro, ¿qué me planteo, que he estado equivocado 20 años? Pero lo desechas, Lo descartas porque es inasumible eso. Pero ¿cómo que me he equivocado?". "Imagínate que... te despiertas un día y no sabes quién eres. O sea, el pánico que sentirías al mirarte al espejo. La ansiedad, la angustia. No puedes explicar nada de lo que ves", comentó el joven sobre lo que sintió al salir de la burbuja: "O sea, un 'reset' absoluto en todo lo que creías que sabías. Todo, absolutamente todo".