Jorge Javier Vázquez volvió ayer a la carga contra 'Masterchef'. El presentador ya saltó contra el talent de cocina de La 1 tras conocerse el fichaje de Victoria Abril para la próxima edición 'celebrity': "Una tía que es la más conflictiva del mundo, que está de actualidad por ser negacionista y que le dan dado hostias hasta en el carnet de identidad, y ahora es que es un programa blanco. Hombre... A mí esta hipocresía entre compañeros...".

El presentador hacía referencia a unas declaraciones de Macarena Rey, CEO de la productora encargada del talent, que lo definía como un programa blanco. "Programa blanco tururú", respondía Jorge Javier, que retaba a los exparticipantes a hablar: "Me gustaría que explicasen cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa".

Tras esto, este lunes en 'Sálvame' el presentador reconocía que tenía "el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en este programa de cocina". "Me están diciendo que, si ellos hablasen, se armaba la de Dios", expresaba el conductor.

Jorge Javier no se quedaba ahí: "Además, me pongo a bichear mis mensajes privados y personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me decían: '100% real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos tratan. Desde el principio ya se sabe quién va a ganar, cuántas semanas vas a estar, a quien ayudan con los platos'". "A mí cuando tocan a mis programas...", añadía.