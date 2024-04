La cena es una de las comidas favoritos para muchos. En familia, con quizá más tiempo para cocinar, la última comida del día deja más espacio a la creatividad y el disfrute. Sin embargo, no debemos perder de vista que la cena debe estar protagonizada por platos saludables y equilibrados. Por esto, las recetas con aguacate para la cena son una magnífica opción.

Entre los beneficios del aguacate en las dietas destaca la calidad de sus grasas, es decir, este fruto presenta un alto nivel de grasas buenas, saludables para el cuerpo. No solo no elevan el colesterol, sino que es un arma para mantenerlo a raya gracias a su aporte de firoesteroles. De este modo, el aguacate se convierte en un poderoso aliado de la salud cardiovascular. Además, este fruto no contiene azúcares, pero sí que es una potente fuente de fibra.

Recetas con aguacate para la cena

Ingredientes

1 aguacate maduro

1 pechuga de pollo

Mezcla de lechugas (lechuga romana, espinacas, rúcula, etc.)

Tomates cherry

Pepino

Cebolla roja

Queso feta (opcional)

Aceite de oliva

Vinagre balsámico

Sal y pimienta al gusto

Jugo de limón

Elaboración

Preparación del pollo: Calienta una parrilla o sartén a fuego medio-alto. Condimenta la pechuga de pollo con sal, pimienta y un chorrito de jugo de limón. Cocina la pechuga de pollo en la parrilla o sartén hasta que esté completamente cocida y tenga marcas de parrilla en ambos lados. Luego, retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de cortar en tiras o cubos. Preparación de la ensalada: Lava y corta las verduras según tu preferencia. Puedes cortar el aguacate en rodajas o cubos grandes. Coloca las mezcla de lechugas en un plato grande o ensaladera. Agrega las rodajas de tomate cherry, rodajas de pepino, rodajas de cebolla roja y el aguacate. Montaje: Coloca las tiras o cubos de pollo a la parrilla sobre la ensalada. Si lo deseas, desmenuza un poco de queso feta por encima. Aderezo: Prepara el aderezo mezclando aceite de oliva, vinagre balsámico, sal, pimienta y un toque de jugo de limón en un tazón pequeño. Revuelve bien hasta que estén completamente integrados. Servir: Rocía el aderezo sobre la ensalada justo antes de servir. Puedes acompañar la ensalada con pan crujiente o tostado si lo deseas.

Aunque nadie duda de las propiedades de un superalimento como el aguacate, como en todo, en la medida está la virtud y comer este fruto en exceso puede acarrear consecuencias negativas.

Lo primero que se debe tener en cuenta con respecto al aguacate es la importante ingesta de caloría que supone. Por cada 100 gramos de este fruto se añaden unas 260 calorías al cómputo de nuestra dieta.

Por otro lado, The National Headache Foundation sugiere una dieta baja en tiramina para quienes padecen dolor de cabeza, entre los alimentos a considerar con un consumo moderado está el aguacate.

En temas de digestión, el aguacate contiene sorbitol, que puede interferir en la digestión, probocando molestias abdominales, hinchazón y efecto laxante si se consume en exceso.

Los expertos apuntan a que la cantidad media debe situarse en medio aguacate diario, aunque la clave estará en el equilibro sostenido en el tiempo. Sea como sea, recuerda que aunque se trata de un alimento muy saludable y muy recomendable para tu dieta, comer demasiada cantidad de aguacate al día podría ser perjudicial para tu salud.