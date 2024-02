'La estrella azul'

Directora: Javier Macipe

Intérpretes: Pepe Lorente, Cuti Carabajal, Bruna Cusí

Año: 2023

Estreno: 23/2/24

★★★★

‘La estrella azul’ no es lo que se entiende como ‘biopic’ musical. Su protagonista es un personaje real, Mauricio Aznar, cantante y líder de la banda zaragozana de rock Más Birras, en activo desde 1985 hasta 1993, pero esto no es la historia del grupo, la vida de sus integrantes, las giras, actuaciones, drogas y colisiones entre sus miembros. La película arranca cuando Mauricio tiene una crisis en el sentido más amplio, con el grupo, su novia, el público y la industria discográfica, por lo que decide romper con todo, aunque no lo parezca, y parte hacia lo más profundo de Argentina siguiendo el rastro de Atahualpa Yupanqui y la música tradicional de aquellas zonas.

Está más cerca, por lo tanto, de una ‘road movie’ en la que el protagonista, en sus itinerarios y sus encuentros con gente de lo más diverso, vuelve a encontrarse poco a poco a sí mismo. El filme cuenta muy bien este aprendizaje musical y afectivo, cultural, destila una considerable ironía y juega con los propios elementos documentales (recreando las pruebas de casting y un viaje del equipo para filmar de nuevo a los que intervinieron en el filme). Se aparta del ‘biopic’ sobre estrella rock con final trágico –que lo tuvo– y, lo más importante, no hace falta conocer a Más Birras y su cantante para disfrutar la película.