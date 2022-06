'The deer King' ('El rey ciervo'): una aventura muy plástica

Masashi Ando, uno de los dos realizadores de 'The deer king' (El rey ciervo), se ha fogueado como director o supervisor de animación con los mejores del anime. Su filmografía en este terreno es envidiable, asociado a Hayao Miyazake -'Porco roso', 'La princesa Mononoke' y 'El viaje de Chihiro'-, Mamoru Oshii -'Ghost in the Shell 2'-, Isao Takahata -'El cuento de la princesa Kayuga'- y Makoto Shinkai -'Your name' y 'El tiempo contigo'-. En su debut como realizador total, Ando ha aplicado su estilo de animación a una concepción distinta del encuadre, color y movimiento en relación con los cineastas con los que ha colaborado.

Se trata de una película de aventuras y fantasía medieval que habla, también, de una pandemia y, sobre todo, de los lazos que se estrechan entre dos personajes antagónicos en una huida de vértigo. Son un veterano soldado recluido como esclavo en unas minas de sal y una niña que sobrevive a la matanza perpetrada por unas criaturas con forma de lobo. La enfermedad se propaga inexorablemente como la peste mientras la extraña pareja lucha contra las adversidades y contra el tiempo para hallar una cura. Ando y su codirector, Masayuki Miyaji -también salido de la cantera de los estudios Ghibli-, relatan la aventura con claridad mediana, pero es en el trazo a veces anguloso y en la plástica de los movimientos donde se lucen estos dos prometedores debutantes.