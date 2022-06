Cómicos gallegos se unen en escena para hacer reír en el espectáculo “Malo será”

Xosé A. Touriñán, Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Marita Martínez, Josito Porto y Paula Pier, liderados por Lucía Regueiro, llegan esta noche al Auditorio Mar de Vigo para ofrecer un espectáculo de sketchs cómicos titulado “Malo será!”. Con artistas invitados y acompañados por una banda en directo, el elenco se reparte los papeles en cada escena interpretando diferentes personajes con el único objetivo de hacer reír al espectador. A todo esto se une un espectacular decorado. Las pocas entradas que quedan a la venta se pueden comprar desde 13,75 euros.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 21.00 horas. Entradas desde 13,75 euros.

𝐌𝐀𝐋𝐎 𝐒𝐄𝐑𝐀́! 🎉 regresa despois de tres exitosas tempadas co mellor humor da man dun elenco de auténtico luxo 👉🏻 Xosé... Posted by Auditorio Mar de Vigo on Monday, June 13, 2022

Baddy Holly-Day

Reunión motera y de rock and roll con salida en moto y fiesta hasta las 18.00 horas en la zona del Paseo de Alfonso XII con mercadillo, discos o barbería, además de concierto a las 12.30 horas con The Howlin Drifters y Falperrys. Además, desde las 18.00 horas en Praza da Constitución habrá pinchadas de los dj´s Cunter, Skinny Jim y Rawthebarber. Cierra la jornada el concierto de Jairo y Lou Reyes y los Rockin Corsarios en el Sinatra.

Paseo de Alfonso XII, de 12.30 a 18.00; Praza da Constitución desde las 18.00 y concierto en Sala Sinatra (Fermín Penzol, 6) a las 21.30 horas con entradas a 10 euros.

Ama o teu mercado

La programación ofrece un flash mob en O Calvario, una exhibición de cocina en O Progreso y la actuación de Onlyfanks en As Travesas.

Mercados de O Calvario y O Progreso a las 12.00 horas y Mercado de As Travesas, a las 13.00 horas.

Roda capoeira Angola

Organiza la actividad la Academia de Estudios de Capoeira Angola João Pequeno.

ACF O Fiadeiro (Condesa Casa Bárcena, 14) a las 12.00 horas. Entrada libre.

IV Xuntanza Motera Valladares

Tras la salida en ruta, habrá juegos populares (19.00), sorteo de regalos, ruta de antorchas en homenaje a las víctimas de siniestros viales para acabar con la música de Dj Sombrero.

Campo de fútbol de Valladares, desde las 15.00 horas.

Presentación y firma de libros

Andrés R. Meira presenta y firma su libro “Versos en blanco y negro”.

Centro Comercial Camelias (Praza América), de 18.00 a 21.00 horas.

El próximo sábado 25 de junio, tendremos el placer de acoger la presentación y firma de ejemplares del poemario de... Posted by Centro Comercial Camelias on Tuesday, June 21, 2022

El buque de los cuentos

Cuentos piratas con “La isla de los mocos” para niños de 3 a 9 años.

Casa del Libro (Velázquez Moreno, 27) a las 18.00 horas. Reservas en vigo@casadellibro.com.

Presentación literaria y teatro

Silvia D’Imperio presenta “Aroldo y las rosas”, seguido de la representación teatral “Os amores de Rosita e Cocoliche”.

Centro LGTBIQ+ Vigo (Hernán Cortés, 3) a las 20.00 horas.

Os presentamos nuestra novedad editorial ⭐Con M de Mujer⭐: ✨Aroldo y las rosas✨ de nuestra autora 🖋Silvia... Posted by Con M de mujer on Friday, June 17, 2022

Presentación de libro

La poeta Lúa Mosquetera presenta su “Aunque seas rara y seas pájaro” con Pablo Seijas, seguido de sesión de Ko-Ala Dj.

Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entradas a 12 euros.

Taller en familia “Mans á masa”

Actividad para familias con niños desde 6 años que descubrirán el arte de la cerámica para acabar creando una pieza tal y como la harían los castrexos.

Museo do Mar de Galicia (Avda. Atlántida, 160) a las 11.30 horas. Con entrada al museo y reservas en 986247750.

Two in the Mirror

El dúo formado por Noelia Álvarez y Paco Dicenta celebra su décimo aniversario en un concierto con sus versiones soul, pop, jazz y funk.

Fundación Sales (Avda. Europa, 52) a las 20.00 horas. Entradas a 12 euros.

Suevia

Música en directo a la hora del aperitivo.

AlTraste Rock Bar (Torrecedeira, 103) a las 12.30 horas. Entrada gratuita con incremento en 1 euro en las consumiciones.

.......No se puede faltar!!!!!!.......en........... AlTraste Rock Bar Posted by AlTraste Rock Bar on Friday, June 24, 2022

Festival Coral

Actúan las corales polifónicas Anduriña de Coruxo, Ars Vocalis do CCAR Rueiro de Coia y la de localidad portuguesa de Vilanova de Cerveira.

Capela de San Lourenzo (Coruxo) a las 20.00 horas.

Alejandro Jesús

Encuentro musical con cumbias, bachata y salsa.

Navia Vello Bar (rúa Bravo, 5-Navia) a partir de las 21.30 horas.

Concierto coral

Cuenta con la participación del Orfeó Gregorio Gea, de Valencia, y la Coral Polifónica San Roque de Vigo.

Iglesia de Santa María (Concatedral-Casco Vello) a las 21.00 horas.

Jorgelito and The Duendes

Música en directo.

Café Uf (Pracer, 19) a las 21.30 horas.

Teatro Gorrilla

En esta ocasión, el espectáculo está integrado por dos piezas cortas de danza, ambas estrenos absolutos, a cargo de Amparo Martínez y Alejandra Balboa.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 22.00 horas. Entrada inversa (mínimo recomendado a 3 euros).

Exposiciones

“Sueño de navegante”

Exposición con una selección de la Colección de Arte Cubano Contemporáneo Luciano Méndez Sánchez, formada por más de 600 piezas y que se articula con 57 obras multidisciplinares creadas por 26 artistas, considerados como fundamentales en la actualidad creativa cubana.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), de 17.30 a 20.30 horas.

“As sete xanelas”

Exposición de Idoia Montón , con pinturas, dibujos y collages procedentes de colecciones privadas e institucionales con trabajos realizados en las tres últimas décadas a modo de retrospectiva concebida en forma de núcleos temáticos, formales y contextuales. El espacio también acoge la muestra de Alfredo Alcaín y otra con obras de Francisco Leiro.