“A respecto do ecosocialismo”.

Es el título de la conferencia que impartirá el doctor en Filosofía Domingos Antom Garcia Fernandez en el marco de las actividades del Seminario Permanente de Filosofía que promueven el Ateneo de Pontevedra y la Universidade de Vigo.

Hoy a partir de las 20 horas en la Casa das Campás. Entrada libre con acceso limitado por las restricciones ligadas al Covid.

“O Inefable”.

Se trata del proyecto expositivo colectivo de Fernando Carballa y Chelo Rodríguez, una muestra comisariada por Lola Varela que habla de lo invisible en el trabajo creativo, de lo que no vemos en las obra.

Abierta al público en la sala de exposiciones del Pazo da Cultura, donde podrá visitarse hasta el 18 de julio. Entrada libre hasta completar el aforo.

Día das Letras Galegas 2022.

A Deputación homenaxeará á figura de Florencio Delgado Gurriarán cun acto público ao que se sumarán visitas teatralizadas para nenos que se levarán a 35 concellos da provincia. En Pontevedra celebrase o acto “O retorno de Florencio Delgado Gurriarán”, unha mesa redonda conducida por Silvana Moril na que intervirán o biógrafo do autor homenaxeado, Ricardo Gurriarán, o escritor e profesor de Lingua e Literatura Miro Villar, a escritora, investigadora e tradutora Tamara Andrés. O acto tamén incluirá unha intervención musical de Sheila Patricia.

O vindeiro día 12 no Pazo Provincial. Aberta a inscripción na páxina web da Deputación.

“A presenza invisible”.

El Museo celebra esta exposición que recoge más de 200 contenedores de perfume Art Nouveau y Art Deco, así como cajas de polvos de arroz y jabón. Se exhiben con algunos ejemplos de la publicidad del periodo entre finales del siglo XIX y los años 40 del XX. La muestra reúne piezas de la colección del portugués Afonso Oliveira.

Puede visitase en el Edificio Castelao hasta el día 12 de junio.

“Sen palabras”.

El programa “Híbridas en Santa Clara” continúa con este espectáculo de la compostelana Rosalía Gómez Lasheras, una jovencísima intérprete de piano elogiada por la crítica y conocidas personalidades del mudo de la música por su sobresaliente madurez artística. Tras ampliar sus estudios en Holanda y Suiza, realiza actualmente una intensa carrera concertística por escenarios de la Península, Holanda, Australia, Francia, Alemania o Estados Unidos.

El próximo día 12 a las 20 horas en la iglesia de Santa Clara. Entrada gratuita. Las 155 plazas disponibles se cubrirán por riguroso orden de llegada, de modo que se recomienda acudir con tiempo.

Acto do Día das Letras.

A Universidade de Vigo celebra na Casa das Campás o seu acto conmemorativo do Día das Letras Galegas, no que fai entrega dos Premios de poesía, relato curto e tradución 2022, así como do premio A lingua galega en 2050. O acto complétase coa conferencia Florencio Delgado Gurriarán: o soño e a súa testemuña, a cargo do profesor da Facultade de Filoloxía e Tradución Anxo Angueira e coa actuación do artista Marcos Escudero e o músico Tino Baz.

Hoxe ás 12.30 horas na Casa das Campás.

“Comandante Lara y Cía”.

Se trata de una propuesta teatral de humor directo y arriesgado, avanza la organización, ”que provocará, al mismo tiempo que la ruborización, la risa permanente ante un espectáculo en el que comparten escenario Luis Lara, Vicente Ruidos y Jesús Tapia”. Es un nuevo show en el que Luis Lara, ejerciendo de comandante, llevará la voz cantante y hablará de su relación con su cuñado, de su estado tras dejarlo con su novia, o de los problemas para iniciar ahora una nueva relación.

El próximo día 20 a las 21 horas en el auditorio de A fundación.