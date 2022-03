Tincho Fernán presenta un adelanto de con su cuarto disco

El compositor uruguayo Tincho Fernán presenta un adelanto de su cuarto disco, “Terra dos meus avós”, en un concierto que servirá para grabar el vídeo de su canción “Vigo”.

Hoy, a las 19.00 horas.

El músico y compositor uruguayo Tincho Fernán🇺🇾 afincado en Vigo, hace un adelanto de su 4to trabajo discográfico, más... Posted by Centro Comercial Vialia Estación de Vigo on Wednesday, March 30, 2022

A tempo

La compañía Vaya presenta este espectáculo de circo contemporáneo con acrobacias, danza y teatro gestual, lleno de humor.

Mañana, a las 19.00 horas.

Carmen Méndez

Presenta su primer monólogo de humor “Outras químicas”, en el que hecha mano de la química para explicar la vida y las relaciones.

Sábado, 2 de abril, a las 17.30 horas.

Rusty James and Fringe

Arturo Delgado y Cora Velasco recorren temas de artistas como Bob Dylan, Chavela Vargas, Ramones, The Who o Simon and Garfunkel, entre otros.

Domingo, 3 de abril, a las 12.30 horas.

The Liar Papers

Versiones de rock de temas míticos con una puesta en escena como las bandas clásicas de los años 70.

Jueves, 7 de abril, a las 19.00 horas.

Sergio Pazos

Nuevo espectáculo del actor y cómico gallego en el que le echa humor a la pandemia e introduce una visión cómica de la actualidad y de la situación en la que vivimos.

Viernes, 8 de abril, a las 19.00 horas.

Abracadáver

Assircópatas presenta este espectáculo de circo con malabares, faquirismo, equilibrios o música de acordeón.

Sábado, 9 de abril, a las 17.30 horas.

El Jardín del Buda

Espectáculo original y diferente en el que confluyen voces, música, multimedia, luces, baile y también sorpresas.