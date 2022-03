Soul to go, en concierto

Los cinco integrantes de la formación viguesa apuestan por el groove y coquetean con el jazz y el gospel con sugerentes y potentes versiones de clásicos de la música soul.

Hoy, a las 19.00 horas.

Gala Martínez

Presenta su monólogo de humor “Una señora muy autónoma” con su visión de lo que es y lo que le gustaría ser.

Mañana, a las 19.00 horas.

Desconcerto

Espectáculo cómico de música para todos los públicos con dos protagonistas sobre el escenario que, sin querer, se ven en la obligación de hacerse pasar por reputados músicos y van ejecutando el programa.

Sábado, a las 17.30 horas.

Fiddle loop

Proyecto del violinista Héctor Varela que ofrece composiciones propias con temas pensados en coreografías de danza contemporánea y versiones de canciones de todos los estilos.

Domingo, de 12.30 a 14.00 horas.

Retransmisiones deportivas

La jornada dominical se completa con la retransmisión en directo primero del partido entre el R.C. Celta y el Betis, seguido ya por la noche por el derbi entre el Real Madrid y el F.C. Barcelona.

A las 16.15 y a las 21.00 horas.

Rms

Amplio repertorio de versiones de temas que van de los años 60 hasta los 80 con canciones de bandas como Pink Floyd, The Who, The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin o The Doors, entre otros.

Jueves 24, a las 19.00 horas.

Rilo & Penadique

La voz de Vero Rilo y el acordeón de Sonsoles Penadique se unen en el espectáculo “#Asdomare”, con historias y cantos sobre el mar.