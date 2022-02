Fernando Sánchez-Yago Vázquez Quartet abren la jam session en concierto

El cuarteto liderado por el saxofonista Fernando Sánchez y el pianista Yago Vázquez abren a las 21.00 horas la jam en A Casa de Arriba con un concierto en el que combinarán estándares de jazz y composiciones propias. Rubén Carlés estará al contrabajo y Andreu Pitarch, a la batería.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.00 horas. Entradas a 7 euros.

Actos

Charla “Hijas de Galicia”

La periodista y escritora María Xosé Porteiro ofrece la conferencia “Hijas de Galicia. Asociación benéfica das galegas en Cuba” en un acto virtual integrado en la programación del Centro de Documentación e Recursos Feministas.

A través de la plataforma Google Meet a las 19.00 horas.

Ciclo Libra de Oficio

El ciclo de seminarios y conferencias de transferencia del conocimiento organizado por Ecobas sigue esta tarde con la intervención de Ulises Varela (gerente de Xenera Compañía Eléctrica), quien hablará sobre el sector eléctrico y la distribución y comercialización de la energía.

Escola Universitaria de Estudios Empresariais (Torrecedeira, 105) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo y también a través del canal de YouTube de Ecobas.

Presentación de libro

Laura Fernández presenta “La señora Potter no es exactamente Santa Claus” (Literatura Random House) en un acto en el que estará acompañada por el periodista Rafa Valero.

Casa del Libro (Velázquez Moreno, 27) a las 19.30 horas. Aforo limitado con reserva de plaza en vigo@casadellibro.com.

Música

Semana da Música Antiga- Festival Nas Ondas 2022

Francisco Luengo (músico y luthier) habla de “Final do Camiño, principio da Música: os instrumentos de música medievais en Galicia”, sobre los instrumentos de música medievales en Galicia, y presenta también el capítulo “O mundo instrumental do Mestre Mateo”, del libro “O Eco das Estrelas, música medieval no Camiño de Santiago”.

Conservatorio Superior (O Castro) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Concerto de Entroido

Concierto de carnaval con alumnos del centro además de los “Entroidiños”, pequeñas actuaciones al aire libre.

Entroidiños ante la puerta del Conservatorio Profesional alas 19.45 y 20.45 horas y concierto a las 20.00 horas en streaming por el canal de YouTube.

Exposiciones

“O Vigo que non sae nas postais”

Exposición con trabajos de Diana Cordero, artista que retrata la realidad industrial de Vigo, y de Davida, dibujante y artista urbano a medio camino entre Vigo y Badajoz.

Café Uf (Pracer, 19), de 17.30 a 23.00 horas.

“Nocturna”

Pinturas de Juan Rivas en esta serie que fija su atención en las luces del extrarradio y los paisajes de la periferia urbana.

Espacio de Arte Sirvent (Gran Vía, 129), en horario comercial.