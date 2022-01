¿Qué hacer en las comarcas?

Celebración del Día de la Paz en los CEIP

El CEIP Manuel Villar Paramá celebró ayer con su alumnado vestido de blanco el Día de la Paz. Para ello realizaron varias actividades como una actuación de pandereta o juegos por parejas en el patio del centro. El CEIP do Foxo también quiso hacerse eco de esta fecha con su décima Andaina en prol dos Pereiriños de La Palma, un mural confeccionado por los alumnos, y donaciones para la recuperación de la isla.

Charla de Camino y Lema en el Panic

El festival Panic celebró su segundo día de esta nueva edición con el coloquio de los directores Javi Camino, Jacinto, y Samuel Lema, La carne cruda, en el MOME de A Estrada a las 21.00 horas. Una vez rematado el encuentro, se procedió a la proyección en los Minicines Central, a las 23.00 horas, del corto La carne cruda y a las 24.00 el filme Jacinto, ambos aclamados por la crítica por su gran calidad.

Actividades

Encuentro de blogueros

Lalín acoge hoy el primer encuentro de instagramers y blogueros locales, en el marco de las actividades de la 54º Feira do Cocido. Una docena de personas vinculados a redes sociales visitarán enclaves como el consistorio, la Panadería da Morena, el Pazo de Liñares y puntos urbanos para poner en valor la calidad del cocido (que también degustarán) y de otros productos lalinenses. Así, por la tarde visitarán Embutidos Lalinense y Kubo´s Lalín, para asistir a una sesión de cóctel. La jornada continuará el 19 de febrero, pero con instagramers y blogueros de ámbito gallego.

Hoy, desde las 9.45 horas.

Premio Maruja Gutiérrez

El BOP publicó ayer las bases del XVI Premio ás Mulleres Maruja Gutiérrez, que convoca el Concello de Lalín. Hay cuatro categorías: joven empresaria, empresaria innovadora, trayectoria de toda una vida y mujeres en movimiento. Hoy sábado se abre el plazo para presentar candidaturas.

Hasta el 22 de febrero.

Novela en A Solaina

Margarita Viz Blanco presentará en la Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño su novela La extraña desaparición de Carolina Santomé. Estará acompañada por Margarita Viz Blanco, mientras que de la música va a encargarse Enrique Viz Otero. Por cuestiones de aforo, las personas que deseen acudir deben reservar plaza en el número de teléfono 619 891 743.

El 5 de febrero, a las 17.00 horas.

Decoración de galletas

El Proxecto Dorotea recalca este domingo en el local social de Dornelas con un taller de decoración de galletas de mantequilla con fondant. Los participantes han de llevar rodillo, mantel de silicona, un cuchillo y un mandilón.

Este domingo, día 30, a las 16.00 horas.