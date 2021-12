Yelmo Cines ofrece “El Cascanueces” en pase directo desde la Royal Opera House

Yelmo Cines emite hoy en directo “El Cascanueces” desde la Royal Opera House de Londres. La producción del coreógrafo británico Peter Wright se mantiene fiel al espíritu del clásico ruso con un ballet en tres actos con las principales figuras de la formación en los papeles protagonistas y con Koen Kessels como director de la orquesta de la Royal Opera House.

Yelmo Cines (Centro Comercial Travesía de Vigo) a las 20.15 horas. Entradas a 6-15 euros.

Presentación de libro

Presentación organizada por Dedalus Press, de “Un Edén Diferente: Ecopoesía de Irlanda e Galicia (A Different Eden. Ecopoetry from Ireland and Galicia)” con la participación de Keith Payne, coeditor del libro, y con las intervenciones de los poetas Xavier Queipo y María Luisa Abad.

Libraría Cartabón (Urzáiz, 125) a las 20.00 horas.

F.I.L.O.

Concierto del trío integrado en el ciclo Música en Salas.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.30 horas. Entrada gratuita.

Con la Venia

Combo instrumental a la hora de la cena.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 21.30 horas.

Unha Ponte coa Lusofonía

Última jornada del ciclo con la proyección de los cortometrajes “Cascudos”, de Igor Barradas (Brasil), “Joãozinho da Goméa, o Rei do candomblé”, de Rodrigo Dutra y Jananina Refém (Brasil); “Monte Bravo”, de Noelia Muíño (Galicia); “O son da balea”, de Daniel Suárez Rubini (Galicia); “O sonho do estivador”, de Bill Morrison (Portugal) y “Invisivel Herói”, de Cristéle Alves Meira (Portugal).

Centro Camões (Praza Tenente Almeida, s/n) a las 20.00 horas. Actividad gratuita con aforo limitado.

“Din Matamoro. A mirada acesa”

Selección de la obra de los últimos años de Din Matamoro, con cuadros centrados en el estudio del color, junto a otros de épocas anteriores que implica un ensayo sobre la percepción, sus mecanismos y emociones.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Evolución urbanística de Vigo

Exposición con imágenes aéreas de Vigo que permiten ver la evolución urbanística de la ciudad, con la más antigua datada en 1956.