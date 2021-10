Cine en Cangas con “Quo Vadis, Aida?”

Hoy en el Auditorio municipal, a las 21:00 horas

La programación del Cineclub Cangas ofrece hoy la proyección de la película “Quo Vadis, Aida?”, una producción de Bosnia e Herzegovina (2021). La película, con cuatro premios en festivales, se sitúa en Bosnia, en julio de 1995. Aida trabaja de traductora para la ONU en la pequeña ciudad de Sebrenica. Cuando el ejército serbio ocupa la villa, su familia está entre las miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU. Como participa en las negociaciones, Aida tiene acceso a información importante. ¿Serán resctados o van a morir?

Actos

Manifestación en Moaña contra la subida del precio de la luz.

El Ateneo de Moaña, junto a otros colectivos de la villa, convoca para esta tarde, a las 20.00 horas en la Praza do Concello, una manifestación contra la subida de la factura de la luz, bajo el lema “Moaña, contra o roubo das eléctricas”. Los organizadores llaman a los vecinos a movilizarse “en la defensa de lo común y contra el oligopolio de la energía eléctrica”.

Hoy, a las 20.00 horas, en la Praza do Concello de Moaña.

Proyección de la película “Pride” en Bueu.

El Cineclub de Bueu organiza, esta noche a las 21.00 horas, la proyección de la comedia británica “Pride”, en el Centro Social do Mar de Bueu.

Hoy a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar de Bueu.

Presentación del nuevo libro de Luís Chapela en Moaña.

El salón de plenos de Moaña acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la presentación del libro “Peroxo, un rapaz da aldea”, del escritor Luís Chapela Bermúdez. Intervendrán Dani Costas, el ilustrador Evaristo Pereira y Héitor Mera, además del autor. Pondrá música de arpa Paulino da Seara.

Hoy, a las 19.00 horas, en el salón de plenos moañés.

Festa do Correlingua en Bueu.

O Centro Social do Mar será o espazo no que se celebrará a Festa do Correlingua Bueu cun concerto de Fran Rei e Música Miúda. Participarán 150 alumnas e alumnos do CEIP da Pedra de Infantil e Primaria. No segundo Correlingua da pandemia, o sistema para este concerto será o de aula burbulla e, ademais, do alumnado que asista en directo o concerto poderá ser seguido en streaming desde Youtube. Organiza CIG-Ensino, e colaboran A Mesa pola normalización lingüística AS-PG, Deputación e Concello.

Hoxe, ás 11:30 horas no Centro Social do Mar.

Rechouchíos en Quintela.

El público infantil puede disfrutar hoy de la última sesión de Os Rechouchíos, con la obra “Rosalía”. Dirigida por Fina Calleja, está protagonizada por Cris Collazo y Rocío González (mejor actriz María Casares 2020). Recomendada para 6 años en adelante.

Hoy a las18:00 horas, Auditorio Daniuel castelao.