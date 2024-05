Madonna y el boxeador Josh Popper lo han dejado. Tal y como informan en The Sun, la pareja tuvo que romper por la incompatibilidad de sus agendas. La cantante y Popper llevaban un año saliendo. Se conocieron cuando el boxeador comenzó a dar clases al hijo de ella, David Banda. En ese momento comenzaron una relación y se convirtieron en inseparables, el deportista la acompaño durante buena parte de su gira y apareció en algunos shows.

La diferencia de edad entre ambos, de 35 años, no fue un factor que pusiese en riesgo el romance en ningún momento. Sí que lo fue, sin embargo, la distancia a la que ahora están destinados. La gira de Madonna la tiene muy ocupada y lleva meses sin poder pasar tiempo de calidad con Popper. El deportista también lidia con sus compromisos y las cosas entre ambos acabaron enfriándose. "Realmente no hay nada malo, todavía se quieren. Por el momento su relación no parece viable y se han enfriado las cosas, pero siguen siendo amigos", explicaron fuentes cercanas a la pareja a The Sun.

Sin embargo, pese al parón en su vida amorosa, la carrera profesional de la artista sigue en plena forma. A sus 65 años lleva casi un año girando por el mundo con su tour. El pasado 4 de mayo convirtió la playa de Copacabana de Río de Janeiro en la mayor discoteca del mundo con un histórico concierto en la noche de este sábado al que acudió un público calculado en 1,5 millones de personas, que no paró de bailar en dos horas y media de espectáculo.

La reina del pop no les dio respiro a sus admiradores y fue encadenando uno tras uno los mayores éxitos en sus 40 años de carrera ante un público, principalmente mujeres y personas del colectivo LGTBI, que coreó y bailó todas las canciones.