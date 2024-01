Fillas de Cassandra y ZETAK estrenan este miércoles, 31 de xaneiro, el videoclip de 'ANGULEELE', sencillo incluido en AAZTIYEN, el último álbum del proyecto navarro. La creación audiovisual, en la que María SOA, Sara Faro y Pello Reparaz llevan trajes de ‘mamuxarros’ (personaje do entroido de Unanua), se podrá ver a partir das 19.00 horas en el canal de Youtube de ZETAK.

El dúo vigués presenta así su primera colaboración en gallego a una canción del proyecto liderado por el creador multidisciplinar Pello Reparaz. Lo hace precisamente con un álbum que abre una nueva etapa para ZETAK, en la que lastradicioness y los usos se enfrentan con la modernidad. “Cando Pello nos propuxo participar no tema non o dubidamos. Gústanos o seu estilo musical, parécenos un artista incrible. Desde o primeiro momento a conexión foi bonita e, ademais, interesounos moito a potencia conceptual do seu disco. Traballar xuntas nun tema como ANGULEELE, no que se pon en cuestión a masculinidade e a dominación, así como a aprendizaxe do sexo a través da pornografía, é pertinente”, señalan María y Sara.

Por su parte, Pello asegura que cuando comenzó a trabajar en 'ANGULEELE', “tenía claro que la canción necesitaba a Fillas de Cassandra”. “Ellas conectan con todo lo que supone una visión feminista y empoderada, y hablan electrónica agitando elementos de la tradición”, asegura. El inicio de esta relación entre ambos proyectos musicales tendrá continuidad próximamente , ya queel próximo mes de abril Filas de Cassandra visitará Euskal Herria para participar, por vezprimeraa, en el ZEIDFEST GAZTEA.