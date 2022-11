La cantante estadounidense Taylor Swift ha sobrepasado con creces las expectativas de todos y el viernes agotó las entradas en la preventa de su gira mundial ‘The Eras Tour.’ La alta demanda y los elevados precios de las entradas en la reventa provocaron la indignación de muchos; tanto, que hasta Ticketmaster tuvo que cancelar ese mismo día la venta general de las entradas por la falta de inventario.

El anuncio le costó a Live Nation Entertainment Inc, la empresa matriz de Ticketmaster, la caída de un 2,9 por ciento, hasta 71,85 dólares, de las acciones en bolsa. Y no solo eso, sino que ahora queda ver con qué solución darán para satisfacer a los millones de fans que se han quedado sin entrada y que no están dispuestos a pagar los elevados precios de reventa que se remontan hasta los 50.000 euros por ticket.

Asimismo, los precios de preventa oficiales oscilaban entre los 49 y los 449 dólares, sin contar las entradas vip, que se pagaban a 1.000 dólares.

El fenómeno Swiftie ha pegado fuerte y los vídeos en las redes sociales –especialmente Twitter y TikTok– se inundaron de críticas sobre la mala gestión y los elevados precios de la reventa. En sus vídeos, los fans apelaban haber hecho colas virtuales de más de cuatro horas –con ocho millones de personas esperando– sin poder tener éxito con la compra.

The Eras Tour se anuncia tras la publicación del último disco de Taylor Swift, “Midnights”, que vio la luz el 21 de octubre de este 2022, con la intención de querer juntar las diferentes etapas que representan a la cantante con sus discos más significativos, entre ellos Red, Lover y folklore y 1989.

La propia artista norteamericana criticó a la compra por los problemas para la compra de las mismas. “No voy a poner excusas para nadie, porque les preguntamos varias veces si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían”, subrayó la cantante en Instagram.