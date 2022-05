Brothers in Band, la banda que parafrasea en su nombre “Brothers in arms”, el álbum de mayor éxito de Dire Straits, significa en inglés “hermanos en banda”, algo irónico dado el cisma producido en esta formación de tributo gallega. Como publicó ayer FARO, Brothers in Band actúa esta noche (20.30 horas) en el Teatro Afundación de Vigo y el viernes 20 de mayo lo hará en el Auditorio Mar de Vigo Great Straits, la banda de Óscar Rosende, anterior líder de Brothers in Band, quien acusó a sus antiguos compañeros de contraprogramar su concierto para perjudicarle. Miguel Queixas, batería y portavoz de Brothers in Band, contactó ayer con FARO para negar este y otros extremos de la información publicada por este periódico.

“Brothers in Band nunca pretende confrontar o contraprogramar a terceros”, señala Queixas, quien asegura que la primera fecha que manejaron para este recital en el Teatro Afundación de Vigo fue el 23 de octubre de 2020. Hubiera sido la segunda fecha galega de la gira “Alchemy dIRE sTRAITS Re-Live” que iban a presentar también en A Coruña el fatídico 13 de marzo de 2020, cuando se decretó el confinamiento por el COVID-19. Con la explosión de la pandemia, la nueva fecha pasó a ser el 17 de diciembre de 2021, y ante la nueva ola de ómicron se confirmó la fecha de hoy, 6 de mayo de 2022, que se anunció el 15 de febrero de 2022 a las 12.00 horas por la promotora y el artista. “Curiosamente, 5 horas después de nuestro anuncio, Óscar Rosende anuncia su concierto en Vigo para el 20 de mayo”, ironiza Queixas. También aduce Queixas que la marca Brothers in Band nunca había sido registrada por personas, sino que fue registrada en 2016 por la sociedad Brothers in Band SL, de la que él es administrador, y “de la que Óscar Rosende sigue formando parte como socio de pleno derecho”. “Intento de desprestigio” Denuncia Queixas el “aparente y continuado intento de desprestigio” del grupo Brothers in Band, que Rosende “abandonó, al menos en el plano musical, en junio de 2019”. Rosende replica que el 3 de junio de 2019 miembros del grupo le enviaron un mensaje comunicándole que le buscaban sustituto, pero que a él le consta, por el entorno del grupo, que llevaban un año buscándole un reemplazo en Madrid, Reino Unido e Italia. Afirma incluso que Queixas registró los dominios “.com” y “.es” de Great Straits cuando supuestamente alguien le filtró a Miguel Queixas que ese era el nombre de la nueva formación de Rosende. Sea como fuere, la relación entre ambas partes se describe mucho mejor con el “dire” (“horrible”, en inglés) de Dire Straits que con la hermandad de “Brothers in arms”.