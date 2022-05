Dos grupos de tributo a Dire Straits actúan en Vigo en un plazo de apenas 14 días, ocupando además las dos grandes salas de conciertos de la ciudad, el Teatro Afundación y el Auditorio Mar de Vigo. Hasta ahí el dato, que podría reflejar una mera coincidencia, aunque algo apunta a que no es así. Brothers in Band, la formación que actúa este viernes día 6 de mayo en el Teatro Afundación, es la que hasta hace unos años lideraba Óscar Rosende, considerado “el Mark Knopfler gallego”, y que encabeza Great Straits. Lo han adivinado: Great Straits es el grupo que tocará dos semanas después, el 20 de mayo, en el Auditorio Mar de Vigo.

Ambas bandas rememoran este año el 30 aniversario de la gira de Dire Straits que recaló en un atestado estadio de Balaídos el 20 de agosto de 1992. Y lo hacen con formaciones de 9 músicos, tal y como se rodeó Mark Knopfler en aquel “On Every Street Tour”, concierto basado en el sexto y último álbum del histórico grupo de rock inglés.

Óscar Rosende, el guitarrista, vocalista y fundador de los Brothers in Band primigenios, considera que su antigua banda le hizo “un Steve Jobs”. Según ha relatado a FARO, dos de sus miembros registraron el nombre “Brothers in Band” y le buscaron sustituto. Lo encontraron en Italia en la persona de Angelo Fumarola. Rosende cree que la maniobra responde a que el grupo se había convertido en un negocio apetecible que facturaba 300.000 euros al año. Sonados fueron sus llenazos en la plaza de María Pita de A Coruña, y llegaron a actuar en varios países del extranjero. Aquellos Brothers in Band tocaron en la Ciudad Olívica por última vez el 31 de marzo de 2017, en el mismo Auditorio Mar de Vigo donde estarán el día 20. El “Mark Knopfler gallego” cree que la coincidencia de fechas no es casualidad y que le han contraprogramado.

El espectáculo de Great Straits (20 de mayo, Mar de Vigo), llamado “The Great Songs of Dire Straits”, incluirá éxitos como “Brothers in arms”, “Going home”, “Sultans of swing”, “Money for nothing” y “Tunnel of love”. De la calidad de Rosende a la guitarra da idea el hecho de que Guy Fletcher, teclista de Dire Straits y Mark Knopfler, llegara a confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler.

Al igual que sus rivales Great Straits, los nuevos Brothers in Band (6 de mayo, Afundación) incluyen guitarra solista, guitarra rítmica, bajo eléctrico, pianista, teclista, baterista, percusionista, saxofonista y la inconfundible pedal steel guitar.

Habrá que ver quién gana la competición musical de “sultanes del swing”. Las entradas para Brothers in Band son algo más económicas (de 22 a 32 euros), mientras que las de la banda de Rosende se venden entre 28,60 y 39 euros. Precios nada módicos, pero ambas bandas prometen un gran despliegue técnico y humano.