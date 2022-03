Unos mil bailarines participarán los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo en la décima edición del evento internacional de disciplinas de baile Vigo Porté. El evento será en el Auditorio Mar de Vigo, que se convertirá en el punto de encuentro de las escuelas de baile participantes, que competirán por los premios de la segunda edición del Trofeo de Baile Internacional Presencial Vigo Xacobeo 21-22. El plazo de inscripción finaliza hoy y hasta ayer mismo se habían inscrito más de 250 coreografías de grupos procedentes de toda Galicia y de ciudades Gijón, Madrid o Barcelona, además de Portugal.

Así lo explicaron ayer en la presentación del certamen, un acto que contó con la actuación de las escuelas gallegas Teressa Ngundi Dance Studio y Galicia en Danza. También intervinieron el presidente del jurado, Javier Castillo “Poty”; la delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, y la directora del evento, Lorena López, quien destacó que esta edición “va a ser la más especial hasta el momento” por lo que aseguró que “estamos trabajando para que no deje indiferente a nadie”.

Así, subrayó que en los diez años de historia de Vigo Porté han pasado por el festival más de mil coreografías, 8.000 bailarines y 300 escuelas de danza. “Es un honor haber llegado hasta aquí y haber conseguido poner en valor la danza a los niveles a la que la hemos puesto, con Vigo como epicentro del baile”.

Para esta ocasión tan especial, también se ha elegido una banda sonora especial: “Terra”, el tema de Tanxugueiras. Precisamente el trío formado por Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro actuará en la gala de clausura del festival.

Por su parte, Javier Castillo “Poty”, también presentador de Vigo Porté, encabezará un jurado formado por los máximos representantes del mundo de la danza a nivel nacional, como Alonso & Mónica, Ángel Lara, Arantxa Carmona, Christian Sánchez, Cristian & Mario, David Campos, Evelyn La Negra, Juan Polo y Xisco Feijoo. “No me canso de decirlo, Vigo Porté es el evento de baile más importante a nivel europeo y un referente en el mundo de la danza, no me lo perdería por nada”, incidió el presidente del jurado. “Año tras año la calidad de las coreografías no deja de sorprendernos y estoy seguro de que este año va a ser brutal”, sentenció.

Por último, Fernández-Tapias destacó que “emprender este camino junto a Vigo Porté fue una apuesta personal con la que claramente sale ganando Vigo”.