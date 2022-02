El 29 de abril, Día Internacional de la Danza, de 2012, Vigo Porté iniciaba su andadura en el Auditorio Mar de Vigo y este año, otro 29 de abril, celebrará su décimo aniversario en el mismo escenario, convertido ya en un evento de baile con proyección internacional. Aunque la historia podría haber sido muy distinta, ya que Vigo Porté estuvo a punto de irse con el baile a otra parte. Una historia que recuerda mucho a la de O Marisquiño.

Málaga y Madrid eran las dos candidatas con mayores posibilidades. Sin embargo, su creadora y directora, Lorena López, se resistía a que las lentejuelas centelleasen en otro escenario que no fuese el Mar de Vigo a pesar de que la envergadura que había alcanzado el certamen hacía inviable su continuidad sin un apoyo externo. “No deja de ser un proyecto personal, y un evento que nació en Vigo y que lleva la marca de la ciudad. No querría hacerlo en otro lugar, pero los números son los que son y con el nivel que tiene ahora es imposible sufragarlo solo con los ingresos que recibimos y renunciar a la calidad para mantenerlo aquí tampoco me parece una opción aceptable”, afirma López.

Ese apoyo llegó y Vigo Porté volverá a subirse al escenario del Mar de Vigo con el auspicio del Xacobeo 21.22 por segundo año consecutivo. Durante la presentación ayer del cartel de lanzamiento del evento, López agradeció a Marta Fernández-Tapias, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, su apuesta por el evento, por la danza y por Vigo y mostró su satisfacción por poder volver a citar en la ciudad a bailarines de toda España y de Portugal. “Gracias a su colaboración a través del Xacobeo 21.22, puede continuar realizándose en nuestra ciudad”, manifestó López, que estuvo acompañada por la propia delegada de la Xunta y por Alejandra Teixeira, directora de Unidance, la academia que más tiempo lleva participando en Vigo Porté de forma consecutiva.

En este sentido, Fernández-Tapias, aseguró que Vigo no podía ceder su condición de capital internacional de la danza por falta de apoyo institucional. “Se trata de uno de los eventos de baile de mayor relevancia en Europa y no podíamos permitirnos perderlo”, dijo.

Vigo Porté celebrará este aniversario por todo lo alto, con más premios, muchas sorpresas que se irán desvelando a medida que se acerque la fecha y actuaciones de importantes artistas. “Estamos preparando un Vigo Porté 2022 que no dejará a nadie indiferente”, afirmó su directora, que cifró en 200.000 euros el presupuesto para esta edición.

Durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo tendrá lugar la competición, donde las escuelas de baile participantes intentarán hacerse con el primer premio en las diferentes categorías y disciplinas de la segunda edición del Trofeo de Baile Internacional Presencial “Vigo Xacobeo 21.22” en cada una de las dos categorías: mini/infantil y junior/absoluta. Pero, además, se entregará, por primera vez, un nuevo galardón, el Premio Vigo Porté a la Mejor Coreografía del Campeonato. “Nuestro lema es: ‘Buscamos la mejor coreografía’, por lo que este año nos ha parecido conveniente premiar la mejor coreografía de todo el concurso”, adelantó. Es, matizó, un premio que nace con espíritu de continuidad.

Al mismo tiempo, se duplicarán los premios. En esta décima edición, se diferenciarán los números grupales de los solos, dúos y tríos en cada disciplina –lírico, clásico, fusión, musicales/BSO, urbana y folklore– y cada uno de estos subgrupos recibirá un primer, un segundo y un tercer premio. También el Premio Vigo Porté y los pases de gala tendrán en cuenta estos uevos subgrupos. Además, se aumentarán las becas para los participantes de las clases magistrales que se celebran como actividad complementaria a la competición.

Vuelve, además, al formato estrictamente presencial tras adoptarlo durante las dos últimas ediciones como fórmula para darle continuidad al certamen, y contará, un año más, con el coreógrafo Javier Castillo Poty, que desde su tercera edición ejerce de maestro de ceremonias y presidente del jurado profesional. “Poty es la esencia de lo que buscamos en el evento porque tiene una formación coreográfica muy amplia. Además, supone una gran repercusión para el certamen por el apoyo que siempre nos brinda”, explicó.

Vigo Porté abrió ayer el plazo de inscripción tras completar el registro de las “academias de casa”, las que participan habitualmente en el concurso y espera recibir a cerca de 1.500 bailarines. “Tenemos lista de espera de centros para inscribirse, entre los que hay academias de distintas ciudades de España y también de Portugal, muchas de las cuales no han participado antes”, afirmó.

La cuenta atrás ha comenzado.