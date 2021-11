Un Vigo Porté a todo ritmo

Nervios, ilusión, emoción y, sobre todo, muchas ganas de baile desfilaron ayer por el escenario del Auditorio Mar de Vigo, que este fin de semana volvió a acoger el evento internacional de disciplinas de baile Vigo Porté, pospuesto por la pandemia. Cerca de medio millar de bailarines de España y Portugal demostraron su talento en esta nueva edición, la novena, en la que la academia Open Dance School, de Viana do Castelo (Portugal), se hizo con el Premio Vigó Porté del I Trofeo de Baile Internacional presencial “Vigo Xacobeo 21.22” en la categoría junior/absoluta con su coreografía “Write my Story”, y la escuela Ballet de Galicia, de Marín, en la categoría mini/infantil con “Irrompible”. Asimismo, Yuli Ballet Academy (Madrid) y la escuela O Pelouro de Tui obtuvieron los pases de gala con “Right Now” y “Corazones latiendo”, respectivamente.

Además de estos galardones, el jurado de Vigo Porté, presidido por el bailarín y coreógrafo Javier Castillo “Poty”, premió las mejores coreografías en las disciplinas de Musicales/Bandas Sonoras, Fusión, Clásico, Lírico, Folklore y Urbana en cada una de las dos categorías en las que se divide el evento. “Poty” destacó la calidad de los participantes y el esfuerzo de las familias de los bailarines. “Estáis educando a vuestros hijos a través de la danza, que es buena para el cuerpo y para la mente”, dijo el coreógrafo, que anunció que ya se prepara la décima edición, que estará cargada de sorpresas.

En la junior/absoluta, celebrada ayer, en la disciplina Clásico, los ganadores fueron Sadanza (A Coruña) por “Los Bridgerton” (1º premio); Iria Calvar, de Ballet de Galicia (Marín) por “La esmeralda” (2º); y Alejandro Santomé, de Ballet de Galicia, por “Variación ‘El Lago de los Cisnes”. En Lírico, la academia Danza Smile (Palencia), se llevó el primer premio por “Hallelujah”; Verónica Nieva y Fernando Martín, de Yuly Ballet Academy, el segundo por “I surrender”; y Andrea Pazos, de Ballet de Galicia el tercero por “Ventana”. En Folklore, los tres premios recayeron en academias de Vigo: el primero fue para el grupo Sensual Team Vigo, de Vigo Dance Studio, por “Aire”; el segundo, para Alejandra Freire, de la Escuela de Flamenco María Rial, por “Te vas” y el tercero para Raúl, de la misma academia, por “Tangos de Graná”. En Urbana, Open Dance School por “ODS Crew”, LDanzia (Gondomar) por “Demasiadas mujeres” y el grupo The Crew, de la Asociación Baile Sabor (Moaña) por “Wild” obtuvieron el primer, segundo y tercer premio, respectivamente. En Musicales/BS, Open Dance School obtuvo el primer premio por “Casting”; Portela Dance, de Loures (Portugal) el segundo por “Someone in the Crowd”; y la Escuela de Danza Smile el tercero por “Fame”. En Fusión, Open Dance School se llevó el primer premio por “Write my story”; Yuly Ballet Academy el segundo por “Right Now”; y el dúo Et Suseia, de Ballet Galicia, por “O que non se ve (1ª parte) el tercero”.

Categoría mini/infantil

Asimismo, en la categoría mini/infantil, cuya final se celebró el sábado, los ganadores fueron, en la disciplina de Clásico, Felipe Meijueiro, de Ballet de Galicia, por “Ídolo de bronce” (1º); Tina Rodríguez, de Danza Deborah (Pontevedra) por “Lee Miller” (2º), y Noa García, de Danza Deborah con “El barbero de Sevilla”(3º). En Lírico, Ballet de Galicia se hizo con los tres premios por “Irrompible” (1º) , “Melliflous” (2º) y “Limerence” (3º). En Folklore, las premiadas fueron la Compañía de Danza Rosalía Fernández (Vigo) con “Cuadro Coya” (1º), Rose Rial, de Escuela de Flamenco María Rial, por “Bulerías” y Sadanza, por “Sem”. En Urbano, LDanzia obtuvo los tres premios, con“Fuerte” (1º), “Slow”, ejecutado por Daniela Fernández (2º), y “Las supernenas” (3º). En Musicales/BS, Sandanza con “Peaky Blinders” (1º); Paula Ameal, del Centro de Danza, de Baixo Miño, con “Miércoles” (2º); y Little Noa, de Ponteareas (3º). Asimismo, en Fusión, el primer y segundo premio fueron para LDanzia con “Qué calor” y “Little Star”, interpretado por Noa Albores, respectivamente; y Noa García, de Little Noa, por “Derniere Danse”.