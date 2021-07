Tiene pendiente hacer el Camino de Santiago y cree que no tardará demasiado en cumplir. Gabriel de la Rosa, el cantante del grupo vasco de rock indie Shinova, se contenta de momento con venir a tocar a Galicia, la tierra donde pasó tantos veranos. Este sábado tocará su banda en el Vive Nigrán Picnic –que empieza mañana con Sidecars y Natalia Lacunza– donde sus fans esperan que dejen atrás “la nube negra” de “La sonrisa intacta” para liberarse de sus candados. Precisamente, sobre esas cerraduras que nos impiden la liberación habla en esta entrevista.

¿En qué medida es difícil abstraerse de este momento de pandemia para componer canciones?

Lo cierto es que está siendo un año complicado. Por suerte, llevamos desde febrero cumpliendo nuestro plan, con la tranquilidad de que en la cultura se están haciendo las cosas bien.

¿Cómo surgió “Solo ruido” y qué trata de comunicar?

Es un retrato de alguien que intenta ver qué hay detrás de todo el ruido mediático que nos encontramos desde que despertamos y activamos el móvil hasta que nos acostamos. Es un ruido constante día a día. Alguien encuentra qué hay detrás de ese barullo.

¿Se podrá superar esta fase de tanto ruido y mensajes?

Apaga el móvil. Así de simple. Me di cuenta de la paz que uno puede encontrar cuando se le estropea el móvil. A mí, se me estropeó en el confinamiento, tardaron como una semana en traerme el nuevo y fue una semana en la que estuve muy bien. No tenía ese extra de sobrecarga que es habitual en cada uno de nosotros.

¿Seríamos más felices si no estuviéramos tan pendientes del móvil y otras pantallas?

Posiblemente, todo depende de cómo lo gestione cada uno. Lo que pasa es que nos estamos convirtiendo en adictos de una manera socialmente muy aceptada, pendientes de mensajes sin que nos lleve a ningún lado.

Lleváis seis discos en vuestra carrera, ¿imaginabais aguantar tanto?

Empezamos haciendo música en un local de Berriz (Vizcaya) y queríamos disfrutar. En eso, seguimos. Pasaron cosas que soñábamos pero no esperábamos.

"La música fue lo que nos permitió viajar y sentirnos más libres en un momento en el que no nos sentíamos libres"

Respecto al directo en el Vive Nigrán, ¿qué puedes contar?

Simplemente, vamos ir a tocar. Lo que puede parecer tan simple son realmente palabras mayores porque como hablábamos al principio ha habido y sigue habiendo tanta incertidumbre que cuando subimos a un escenario y tocamos nuestras canciones, no podemos sentirnos más agradecidos. Así que actuaremos con toda la intensidad haciendo hincapié en “La buena suerte” (el último disco) pero con espacio para las canciones más emblemáticas de los anteriores álbumes.

¿Frenas tus sentimientos al escuchar los aplausos?

Siempre nos emocionamos. No ha habido concierto en el que no se nos haya puesto la piel erizada y así debe ser, es otro indicativo de lo agradecidos que nos sentimos.

Filosóficamente, ¿qué es la música para ti?

Todo, lo es todo. En el confinamiento, la música fue lo que nos permitió viajar y sentirnos más libres en un momento en el que no nos sentíamos libres. Es también un modo de vida y gracias a ella he conocido la gente más importante de mi vida.

¿Tenéis conexión especial con Galicia?

Una vez estábamos en Vigo y empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que todos teníamos conexión familiar con Galicia. Galicia es universal. A nivel, personal he pasado muchos veranos ahí, de esos que uno recuerda para siempre. Solía ir mucho a Finisterre, iba a Cee a la playa de O Rostro, Pontevedra, Lugo...