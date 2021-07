La pandemia obligó a aplazar el Resurrection Fest Estrella Galicia el pasado año y este para ponerlo en el calendario del próximo 2022. Ayer mismo, la organización presentaba el cartel del festival de Viveiro de la futura edición de la que se cae, principalmente, el grupo estrella System of a Down.

No obstante, Avenged Sevenfold tendrán en la localidad lucense su fecha única en España y una de las pocas actuaciones en Europa del año que viene; KoRn también tendrá en el Resu su único festival en España; mientras que Judas Priest - 50 years su medio siglo de vida; a los que habrá que añadir Deftones y Sabaton. Serán estos los cinco cabezas de cartel por cada día del evento que pasará a durar cinco jornadas, la mayor duración de su historia, según reveló la organización ayer.

Otras bandas que actuarán son Bring Me The Horizon con una gran producción, Rise Against, Bullet For My Valentine u Opeth, además de sonidos patrios como Hamlet, Vita Imana o Aphonnic.

La organización aclaró ayer que todas las personas que tenían su abono de tres o cuatro días tendrán gratis las actuaciones del quinto como “premio por guardar sus entradas tanto tiempo”.

Por otra parte, el Festival Sinsal Esencial SON Estrella Galicia agotó ayer todas las entradas para sus tres días de celebración (los próximos días 23, 24 y 25) para este mes en pocas horas tras su puesta a la venta ayer mismo.

Durante la venta, se produjo un problema técnico con el TPV que la organización trabajó para resolverlo durante la tarde.

Por último, también ayer presentó el Atlantic Fest de Vilagarcía –a partir del 13 de julio– su programa con La Habitación Roja, Annie B. Sweet o Rufus T. Firebfly entre otros 15 grupos.