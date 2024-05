El PP denuncia que la movilidad en O Hío “vai a peor cada ano”

“Outro ano perdido para a mobilidade na parroquia do Hío”. Es el resumen que hace el Partido Popular de Cangas sobre la falta de gestión en esta materia por parte del Gobierno tripartito, al que exige que se ponga a trabajar y solucione las carencias reales de la ciudadanía. Desde la formación recuerdan que presentaron mociones sobre este asunto en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, pero “os problemas de mobilidade da parroquia non só non melloraron, senón que aínda foron a peor”, y no ha fructificado ningún trámite al respecto: “Seguimos sen PMUS (Mobilidade Urbana Sostible) nin Plan de Tráfico. Só puxeron a palabra mobilidade no nome dunha concellería” critican.

Exponen desde el PP que cada verano el conjunto del municipio de Cangas, y particularmente la parroquia de O Hío, padecen graves problemas de movilidad al multiplicarse el número de personas que recalan en la villa para disfrutar de sus múltiples atractivos. Una situación “que repercute de xeito negativo na veciñanza, que chegan a vivir situacións surrealistas como quedar atrapados nas súas propias casas”. Un problema que no es nuevo, como tampoco lo son las promesas de solucionarlo, pero la realidad confirma que nada se avanza y no hay expectativas halagüeñas. En esta línea, los populares recuerdan el “PMUS fantasma” que nunca llegó a ser presentado al Pleno en el mandato anterior por las “evidentes deficiencias” y lo incompleto del documento.

“A veciñanza está cansa de promesas, de parches e da improvisación dos últimos anos e que tamén é a marca inconfundible do actual equipo de goberno local” afirman. En consecuencia, presentan una nueva moción instando al Gobierno municipal “a cumprir os acordos plenarios, así como a elaboración e aplicación urxente dun Plan de Tráfico para a parroquia do Hío en consenso coas asociacións veciñais, grupos políticos e demais colectivos afectados”.

Recuerdan el grupo mayoritario de la Corporación que en los últimos años ya presentaron iniciativas en esta línea, “pero, como acontece sempre, o Goberno fixo oídos xordos e pasaron do tema”, más allá de “ocurrencias improvisadas” del BNG y sus socios, sin planificar y sin diálogo previo con el vecindario de O Hío, que utilizan como “banco de probas” para experimentar. “Lamentablemente, nada novo baixo o sol. Outro ano perdido sen saber nada do PMUS e no que só foron quen de poñer Mobilidade ao nome dunha concellería, pero sen ningún contido” lamentan.