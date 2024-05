Jornada de puertas abiertas en la Policía Local.

Fue la antesala del Día de la Policía que se celebrará el próximo 24de mayo. Participaron más de 80 alumnos del colegio público Castrillón, de Coiro. Pudieron disfrutar de una mañana en los karts y conociendo la comisaría y los vehículos policiales.

Cierta confusión con un gallego en la escalera

Había ajetreo ayer en la planta noble del Concello de Cangas. Hubo la reunión habitual del tripartito, junta de gobierno y junta de portavoces. Así que no se paró durante la mañana. Pero medio descolgado de casi todo estaba el concejal de Xuventude, Noël Malvido (BNG), que estaba allí a las puertas de todo y esperando. Había cierta sensación de confusión que aumentaba con el paso del tiempo. A nosotros no nos quedó claro si quería entrar, si quería salir. Parecía un gallego en la escalera. Así que ya saben, puede pasar de todo, como no pasar nada.

Esas fincas de río Bouzós

Oigan, que nos dicen que llamó mucho la atención el estado de las fincas próximas al río Bouzós, que fue aplaudido el hecho de que pusiéramos en foco en lo que los vecinos consideran que es un problema, en el que debería intervenir Augas de Galicia.

A espera que no haya efecto llamdaa

Esperemos que la pelea multitudinaria de Moaña no tenga eso que tan de moda está en Cangas y que se denomina efecto llamada. No hay buenos lugares para pelear, ni tan siquiera los gimnasios lo son.

