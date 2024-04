Pedro Riol, una nominación para los premios Xoán de Cangas

Hablábamos el otro día en esta sección de facilitar el trabajo del jurado que selecciona a los que van a ser nominados a los premios Xoán de Cangas e Ignacio Cerviño, que se entregan en la villa aprovechando la semana de As Letras Galegas. Y tenemos un nombre que dar: Pedro Riol, notario de profesión, padrino de Aspamsim por vocación y un notable del mundo del fútbol del Alondras, cuando aún no era el equipo que es hoy. Un hombre que siempre está para una ayuda, que siempre mira por Cangas, aunque viva en el límite con Moaña. Es Pedro Riol un hombre de frontera, donde siempre pasan cosas, donde no se saben quienes son los buenos o los malos. Pero ahí está él, arrimando siempre el hombro. No sería mala idea escogerlo, ahora que se va a jubilar, si es que no lo hizo ya. Que hubo otros que dieron el pregón mucho menos involucrados en el bienestar de los vecinos de la villa que él. A lo mejor va y no quiere distinción. Que es Pedro Riol muy al estilo de Unamuno. Que los nacidos en Oimbra (Ourense) llevan el corazón de Galicia en su entrañas, la terquedad en la sangre y el humanismo en las manos. Y Pedro Riol, con ser de Oimbra es de Cangas, porque los de Cangas nacen donde les da la gana.