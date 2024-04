La alcaldesa alerta de una lista de espera de tres semanas por una cita médica en el centro de salud debido a bajas sin cubrir

Moaña sumó ayer 125 semanas consecutivas de concentraciones por la defensa de la sanidad pública en el municipio para denunciar la situación de todos los vecinos, ya que después de haber recuperado la normalidad tras la pandemia del COVID, la localidad aún no recuperó su nivel de servicio en la Atención Primaria desde 2020. Así manifestó la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, que lideró, una vez más la concentración de varios minutos de ayer ante la Casa do Mar, acompañada por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade de Moaña, Gabriel Ferral.

Santos recordó que el centro de salud perdió en 2020 las urgencias, que siguen centralizadas en Cangas y que Sanidade continúa sin devolver, como también siguen perdiendo médicos en el turno de tarde, que haya bajas prolongadas sin cubrir o plazas sin asignar que deberían cubrir de forma interina. Es por esta razón por lo que denunció que la lista de espera para un cita médica en Moaña esté tardando hasta tres semanas, como le ocurrió a ella misma esta semana pasada que le pusieron la cita para el 7 de mayo porque el médico está de baja: “¿Cómo vamos a esperar tres semanas a que nos vea el médico de Atención Primaria? Esto no son pruebas diagnósticas, estamos hablando de una primera atención que nos tiene que derivar si procede o resolver cómo proceda. No podemos darlo como normal, no podemos aceptar ni tres, ni dos, ni una semana de espera por una cita médica y no podemos dar un paso atrás para que se cubra nuestro derecho a ser atendidos”.

La alcaldesa insistió en que el COVID había pasado mucha factura a Moaña, pero no sólo de enfermedad sino por lo que está haciendo la Xunta estos cuatro años “con un claro castigo a los vecinos que desde el Concello no consentimos y por eso estamos cada domingo con la veciñanza. Quien quiera cuestionaelo, que lo haga, pero yotengo claro de que lado estoy, de la veciñanza e de la defensa de la Atención Primaria digna en Moaña”.

En la concentración volvieron a denunciar también la situación de las ambulancias del 061, apoyando la reivindicación de los trabajadores y de que se mejore el servicio con el refuerzo de un vehículo más para mejorar llos tiempos de respuesta ante un episodio grave: “Nos jugamos la vida, la salud y “coa nosa saúde non se nosa saúde non se xoga” dijo la alcadesa y corearon con ella los vecinos concentrados.

Leticia Santos informó de que ya habían solicitado desde el Concello una entrevista con el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, a quien pedirán prioridad a las demandas de Moaña.

