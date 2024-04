Para una boda de película.

¿Qué si hay preocupación en el gobierno de Cangas porque el PP enfatiza mucho que el Concello no solicito esta o aquesta subvención?. Pues, lo cierto, es que no la veo. Podría haberla si de verdad el ejecutivo local pensase que tenía verdadera posibilidad de acceder a las mismas, pero sabe de la peculiaridad con la que trabaja la Xunta de Galicia: que primero reparte con sus concellos y que deja poco donde esta formación no gobierna. Así que el tripartito está tranquilo por esta razón, por mucho que se pretenda transmitir que es una mala gestión. Que ellos no niegan que en algún momento pudiera haber un despiste, pero nada que quite el sueño. Hay un montón de cosas necesarias que se piden, como es la circunvalación de Cangas o la mejora de las entrada a la villa y la Xunta permanece impasible. Y eso sí que importa más.

Que el otro día pusimos que el concejal de Deportes del Concello Moaña, Rubén Viéitez, se había quemado la calva en una regata. Pues no. Que fue la nuca, que es otro lugar diferente del cuerpo. Hubo cierta confusión en el traslado de la información. Viéitez no está calvo; pero dentro de cien años...

Con la boda de las bodas del último fin de semana, como fue la de Almeida, alcalde de Madrid, y con la llegada del buen tiempo, desde el hotel H4 de Cangas recuerdan los buenos espacios que reúne el establecimiento para darse el “Sí quiero”. Ayer en los jardines se realizó un montaje con una carpa beduina, jaimas, simulación de capilla civil y grandes adornos florales.

