Cangas plantea revertir las zonas reservadas para coches de residentes y pedirá un informe jurídico

La presión que ejercen vecinos de O Forte, Nazaret, Méndez Núñez o Rúa Paz para exigir a la Policía un control exhaustivo sobre los aparcamientos reservados en exclusiva para residentes, así como las discrepancias entre ellos sobre el acceso de vehículos ocasionales y de reparto o los criterios para conceder tarjetas de autorización está creando cierto malestar en el Concello de Cangas, hasta el punto de que el jefe del cuerpo municipal, Alberto Agulla, anuncia que planteará al Gobierno local revertir lo que considera “privilegios de unos pocos sobre el uso de espacios públicos” y pedirá un informe jurídico que lo avale, para actuar en consecuencia.

La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), reconoce que está “habiendo problemas” con los aparcamientos, porque en todas las zonas de Cangas hay déficit de ellos y que es muy difícil un control exhaustivo con los limitados recursos disponibles, pero también que eliminar ahora esos espacios restringidos puede crear una fuerte contestación de sus beneficiarios. Sostiene que un informe jurídico es “el paso previo” para cualquier medida, que se tomaría “de acuerdo con la legalidad” y sopesando sus pros y sus contras.

Agulla se muestra muy molesto con la actitud de algunos vecinos, como un grupo de residentes en el barrio de O Forte que llama con frecuencia a la Jefatura para requerir la presencia policial y que ha llegado a reclamar la “fiscalización” del cuerpo armado municipal, al que culpan de no sancionar a titulares de vehículos que no cumplen a rajatabla los criterios para aparcar en esas áreas, como exhibir una instancia de solicitud en vez de la tarjeta que les concede ese “derecho”, o de no acudir a las llamadas que les hacen para atender cualquier infracción. También se detectan problemas en Nazaret y, en las últimas semanas, en torno a la Rúa Paz, con desavenencias entre los mismos residentes sobre los criterios a aplicar. A corto plazo habrá que fijarlos también en el Casco Vello, ante la inminente “humanización” de Eduardo Vincenti y Montero Ríos.

“Como técnico y responsable de la Policía Local, estoy en contra de privatizar espacios públicos para aparcamiento exclusivo de residentes”, repite el inspector jefe, que ya le ha trasladado su malestar a la regidora por unas áreas reservadas “de dudosa legalidad”, aunque deberá aclararlo un informe jurídico que pedirá a la Secretaría del Concello. Entre las alternativas, se vuelve a poner sobre la mesa los “aparcamientos gratuitos con tiempo limitado, para facilitar la rotación”, propone Alberto Agulla, aunque esa opción ya se barajó en otras ocasiones sin llegar a concretarse la fórmula.

Y es que la peatonalización de espacios urbanos y la limitación de plazas de aparcamiento forma parte del debate vecinal, sobre todo en el centro de Cangas, desde hace tiempo. En la década pasada, algunos vecinos iniciaron una recogida de firmas para solicitar al Concello delimitar espacios exclusivos para residentes y que les garanticen plazas para sus vehículos. El consistorio atendió aquella demanda, en la que participaba el colectivo de O Forte, que actualmente dispone de un aparcamiento exclusivo para residentes –autorizados con tarjeta– en la Praza de San Xoán.

Prohibido aparcar, excepto a residentes, en el barrio de Nazaret. / G. NUÑEZ

Al mismo tiempo, continúan en dependencias municipales las solicitudes de tarjetas de residentes para poder circular y aparcar en lugares restringidos. Algunas personas se quejan del “engorroso proceso” administrativo, que el Concello considera necesario para justificar su concesión “con rigor”. La alcaldesa insiste en que la demanda de plazas supera el espacio disponible en todo el centro urbano y que en muchas calles hay más vecinos con vehículo censados que plazas para darle cabida, lo que crea conflictos entre ellos y no solo con conductores residentes en otras áreas.

Vecinos del Casco Vello y colectivos vinculados con las actividades que se desarrollan en ése ámbito coinciden con la idea del Concello de humanizarlo, ganando espacio para las personas frente a los coches, pero piden que las plazas de aparcamiento que se pierdan con la peatonalización, entre 25 y 30, se habiliten para residentes –como sucede en O Forte o Nazaret– y se ofrezcan opciones próximas a comerciantes y clientes de la plaza de abastos y otros establecimientos.

Alternativas en la peatonalización de Vincenti

El convenio con la Diputación para “humanizar” la calle Eduardo Vincenti y la avenida de Montero Ríos con “plataforma única” –que rubricó esta semana la alcaldesa, Araceli Gestido– obliga al Concello de Cangas a explorar fórmulas para dar cabida a los vehículos que quedarán excluidos de ese espacio. Limitar el tiempo de aparcamiento en el entorno y habilitar un espacio para residentes en O Señal y Ojea son dos de las opciones que baraja la Policía, aunque la alcaldesa recalca que no hay nada decidido y que se mantendrán más reuniones con los afectados en busca de consenso.