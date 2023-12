Que pudiera ser... De lo que se trata es de demostrar que la Asociación cultural A Solaina, de Berducedo-Piñerio (Moaña) tienen gusto para los adornos de Navidad. Con poco hicieron mucho en su Centro Cultural. Es como en todo, alguien tiene que se el primero.

Gestido regresó a la política y al pedestrismo

No es año de José Luis Gestido. Sí, me refiero al concejal del Partido Popular de Cangas, que si bien es cierto que recuperó su acta de concejal después de cuatro años, no lo es menos que quedó fuera del gobierno local. Fue por poco, pero ocurrió. En la carrera de pedestrismo de ayer, el citado concejal quedó también fuera del podio, aunque esta vez no fue por poco. Se quedó a 27 minutos del primer clasificado, consiguiendo una pobre marca de 59 minutos y 31 segundo. No está bien entrenado. Es mejor que vaya pensando en regresar al tenis, donde dice que su ranking es muy bueno. Pero bueno, que lo importante es participar, tanto en la política como en el deporte. ¡Ya echaremos un set!

Abogados de oficio a la carrera

Los que no quieren solo participar, sino ganar, son los abogados de oficio, a los que le espera una semana de escasa visibilidad, con tanto festivo de por medio. Se perdieron una buena oportunidad de hacerse ver participando con las togas en la carrera de pedestrismo. Aquí tendrían una oportunidad que ni pintada para ganar al Partido Popular, al menos a uno de sus concejales. Que por ello no iban a obtener todo lo que quieren, pero desmoraliza al oponente.

Carnavales de Cangas

Cangas ya prepara los carnavales. Prepárense que vienen curvas.