Tensión entre dirección del CEIP Nazaret y AV por un acto político en el patio del colegio

Alternativa dos Veciños de Cangas hace tiempo que mantiene reuniones con vecinos a lo largo y ancho del municipio. El jueves tenía fijada una reunión de estas características en el patio del CEIP de Nazaret, cuestión que no estuvo exenta de polémica y que ayer el destacado miembro de AV, Mariano Abalo, no tuviera inconveniente en criticar la postura del director del centro. Abalo sostiene que el director del citado centro escolar ponía inconvenientes para la celebración de este acto político. No opinaba ayer lo mismo el propio director del colegio, José Manuel Duarte. Aseguraba que no presentó quejas ante el gobierno de Cangas, sino que mostró otras preocupaciones que no tienen intención de desvelar en prensa y que pertenecen al ámbito del Concello de Cangas y de la Consellería de Educación. Insistía una y otra vez en el que él ni la dirección del centro escolar Nazaret se oponían a la celebración del acto político.

Sin embargo, desde el gobierno local se asegura que el director llamó al Concello para mostrar sus quejas por el acto. De hecho, el ejecutivo local afirma que tuvo que mediar entre las partes. Primero porque había dado autorización y, segundo, porque consideraba que había que defender la libertad de expresión, explicando que el acto se celebraba fuera del horario lectivo. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) no puso inconveniente en la celebración del acto en el CEIP de Nazaret. Mariano Abalo fue muy crítico con la supuesta actitud de la director del colegio. Aseguró que desde por la mañana (el acto se celebró a las 19.00 horas) ya había intentado impedir que se celebrara. Considera que quiere hacer política con las instalaciones municipales. “Quere vetar a grupos ajenos a súa ideoloxía a que celebren reunión no patio do colexio”. Mariano Abalo afirma que estaba todo previsto para que la estancia de su partido en el centro escolar en hora no lectivas no importunara a los trabajadores del mismo. En este sentido, el motivo por el que la reunión se celebró en el patio del colegio obedecía a que no tuviese que acudir la persona que limpia las aulas. Además de lo que suponía de ahorro energético la celebración de la reunión al aire libre, a la que asistieron no más de una decena de personas.