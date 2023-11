Tensión de oficio

Aguantaron la huelga de funcionarios con estoicismo, filosofía que mantuvieron en la pandemia y más tarde en la huelga de jueces. Esta actitud ante la vida estuvo a punto de quebrarse con la huelga de letrados judiciales, que dejó heridas tan abiertas como el Gran Cañón del Colorado, y, ahora, cuando les toca a ellos, a los abogados del turno de oficio, esa solidaridad que esperaban no la reciben, muy al contrario, se les recrimina su actitud de forma abierta. Pero en la plaza de Cangas van todos a una. No hay resquicio, no se quiebra su empeño ante un silencio inesperado, o sí , que diría Mariano Rajoy, de la autoridad competente. Los abogados de oficios de Cangas tienen peladas las togas de tanto usarlas.

La huelga de los abogados de oficio generó tensión ayer en los juzgados de Cangas, concretamente en el Número 2, donde se celebraba una audiencia. Allí se presentaron los abogados del turno de oficio en huelga (en Cangas es del 100%) con sus togas y solidarizándose con una compañera que solicitaba la suspensión del juicio precisamente por la situación que se vive. No estaba muy por la labor la jueza del Número 2 de suspender. De hecho, solicitó a los abogados del turno de oficio que estaban allí, solidarizándose, si se hacían cargo del caso. Todos dijeron que no. La jueza se marchó molesta y la tensión retumbó en los juzgados. Los abogados no quieren que sus actos se confundan con ataques personales. De hecho, quedaron de mantener una reunión hoy con la mencionada jueza. Con las titulares del 1 y del 3 no hubo ningún tipo de problemas a la hora de suspender juicios. También la decana del colegio de jueces de Pontevedra solicitó a Cangas una relación de abogados del turno en huelga para tenerlo en cuenta a la hora de suspender juicios en el citado tribunal. Después de una semana de huelga, en Cangas se suspendieron la totalidad de los juicios señalados en los que se actuaba en el turno de oficio: dos civiles, todas las declaraciones de investigados, tanto en la Guardia Civil como en los juzgados, un total de 13: dos juicios rápidos penales y tres juicios de lo Penal de Pontevedra. “Los abogados del turno de oficio en Cangas continuamos con la huelga indefinida, cumpliendo exclusivamente los servicios mínimos”, señalan. Un auto del Juzgado de Violencia de Género sobre la Mujer Número 1 de Logroño señala que la huelga “supone un sacrificio de otros intereses jurídicos tutelables, pero no afecta a aquellos que se consideran de una mayor protección; personas privadas de libertad, procesos en los que intervengan menores o personas que precisen de apoyos, actuaciones sometidas a plazo perentorio, medidas cautelares, medidas provisionales o tutela de derechos fundamentales”. El auto es muy similar a la circular número 2 de huelga del turno de oficio, firmado en Madrid el día 20 de noviembre. Hay que recordar que la administración había declinado su responsabilidad en esa materia, circunstancia que ya se tenía prevista, dado que ya había ocurrido en la huelga convocada en Galicia el pasado día 12 de julio.