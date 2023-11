...Que veinte años no es nada. Que febril la mirada,...como dice el tango “Volver” de Gardel. Son los veinte que cumple la Coral San Pedro de Domaio y lo hace coincidiendo con la celebración de la patrona de los músicos y un concierto en el club de jubilados de la parroquia, en cuyo seno nació esta agrupación que dirige Xosé Manoel Barbosa desde hace ya catorce años. Nació así, entre jubilados, por el interés y la pasión al canto coral en la que se mueven como pez en el agua

El concierto del XX aniversario se celebra hoy, a las 19:00 horas, con una primera actuación de la coral acompañada al piano por Marta Barreiro Iglesias; le seguirá la actuación del Coro Polifónico O Coto do Carballal, el grupo Musical Compás 21 y volverá al escenario la Coral acompañada por el este mismo grupo musical Compás 21. Tal y como señala su director, la coral cuenta en estos momentos con treinta voces y forma parte de la Federación Coral Galega (Fecoga), una circunstancia que fomenta, en palabras del director, “o intercambio entre corais da devandita Federación, motivo polo cal a Coral mantén moitos contactos con distintos coros do noso pais, especialmente cos da península do Morrazo”. La agrupación de San Pedro de Domaio ha cantado en muchas localidades como Santiago de Compostela, A Guarda, Bueu, Arbo, Soutomaior, Tui, Vigo, Vilagarcía, Pontevedra, Carballiño, As Pontes de García Rodríguez, Carral o en O Hío. Pero también en su historial constan actuaciones fuera de Galicia como el intercambio que protagonizó con el coro femenino Eskuz-Esku Abesbatza de Getxo, en Bilbao.

En diciembre del año 2016, la Coral de Domaio colaboró junto a corales de Vigo y de A Coruña en los conciertos del Mesías Participativo que tuvieron lugar en el Palacio de la Ópera de A Coruña y en el Auditorio Mar de Vigo con la Orquestra Sinfónica de Galicia y el coro de la citada orquesta dirigidos por Paul Goodwin. En 2018 y 2022 la Coral cantó la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago. En los últimos tiempos realiza conciertos conjuntos con el grupo musical Compás 21.