La polémica continúa en torno a los vertidos de aguas fecales en el río Orxas de Aldán. La concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, comunicó a la alcaldía ayer por la mañana que no se había recibido ninguna aviso ni por parte de la Policía Local ni de Control de Vertidos. Asegura que el bombeo funcionó sin incidencias toda la semana. También indica la empresa que varios de sus trabajadores fueron a inspeccionar la zona y que no se localizó ninguna evidencia de sobrecarga al alivio en ninguna de las líneas, que el río estaba perfecto. “Non sei o que había no río, pero do saneamento non saiu”, concluye el representante de la empresa en el comunicado que le remite a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas.

Los vertidos se produjeron en la tarde de miércoles, según denunciaban los vecinos y los miembros de la Plataforma Augas Limpas Ría de Aldán, conformada por vecinos de Aldán y de O Hío. Además, el BNG también informaba de lo mismo en un comunicado donde advertía de la necesidad de tomar acciones urgentes para evitar que los vertidos continúen. Los vecinos de Aldán esperan no vivir otro verano como el pasado, donde los vertidos eran continuos. Quieren que la UTE Gestión Cangas realice más inspecciones y detecte la verdadera causa del problema que, si bien es cierto que gran parte procedía de la Casa de Mar de Aldán, no lo es menos que el problema sigue a pesar de haber intervenido en ella con acierto.