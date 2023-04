La Fiscalía pide los datos de ganancias de los “morones” en 7 mercadillos gallegos

La titular del Juzgado Número 3 de Cangas, María Luisa Maquieira, unió a la causa de la Operación Vida, el escrito del Ministerio Fiscal para que se oficie a la Agencia Tributaria el número de puestos en los mercadillos controlados por la organización investigada en la causa en la que figuran como imputados los hermanos Giménez, entre los que se encuentra el rey de los gitanos gallegos, Sinaí Giménez. Pero no solo el número de puestos, sino también las cantidades que era cobradas por día de mercado , con el fin de que se cualifiquen las ganancias obtenidas por la organización entre los años 2011 y 2015, teniendo en cuenta que los días que se celebran feria en los distintos mercadillos son los siguientes: Barro (todos los domingos del año), Moaña (todos los miércoles y sábados), Redondela (se celebra los día s6 y 21 de cada mes), Cangas (los martes y los viernes), Sabarís (todos los lunes), O Porriño (los martes y sábados), Tui (todos los jueves), Bouzas (todos los domingos), Coia (los miércoles) y Ponteareas (los sábados).

Por su parte, el Ministerio Fiscal y el abogado de los testigos protegidos, Alfredo Iglesias, presentaron escritos de impugnación del recurso de reforma presentado por los abogados de los imputados respecto a lo anteriormente solicitado. En su escrito, el abogado de los testigos protegidos recuerda que las cantidades exigidas para formar parte de las cooperativas era de 150 euros al mes, que era cobradas so pretexto de ser utilizados como forma de afiliación, así como a cuenta de pagos a la Seguridad Social y también de gestión con los ayuntamientos; prohibiendo a los comerciantes relacionarse directamente con las administraciones y los ayuntamiento, de forma que solo era posible hacerlo a través de sus cooperativas. Señala que en el supuesto de no estar satisfechas las cantidades se prohibía que cualquier otro comerciante ajeno a las cooperativas montara su puesto en las feria de estos ayuntamiento, de forma que la negativa del pago efectuada por algunos de los comerciantes propició, entre otros, el hecho acaecido en Cangas, en el año 2015, del que se deriva la investigación, ajena al hecho concreto, pero en íntima relación con el mismo, fundamenta esta querella interpuesta por la Fiscalía de Pontevedra. Relata, también, que los distintos titulares de los puestos era obligados a pagar cantidades de 30 euros al mes por el montaje de los puestos en cada mercadillo controlado por el grupo organizado, especialmente en Moaña y Barro, pero también en Vigo, Redondela, O Porriño, Sabarís, Ponteareas, Pontevedra y Tui.