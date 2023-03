Sotelo: “Ya no se trata de personas de izquierdas o de derechas; la prioridad es Cangas, nada más”

El candidato del PP a la alcaldía de Cangas, José Enrique Sotelo, asegura que está abierto a mantener reuniones para sumar, que lo importantes es Cangas, que no se trata ya de que una persona sea de izquierdas o de derechas, sino de sacar a Cangas de este marasmo en el que lo sumió el gobierno, ahora de ACE, y antes ligado a varios partidos. Considera que es el tiempo de poner fin a este tipo de alianzas que no suman, sino que lo único que hace en dividir, como se pone de manifiesto en las disputas internas que a lo largo de este mandato tuvieron entre ellos.

Sotelo está dispuesto a pactar una lista que aglutine, en la que no haya fisuras, con un único proyecto común, capaz de volver a poner a Cangas en el lugar que le corresponde. Reconoce que tuvo y tiene reuniones encaminadas a confeccionar una lista fuerte, pero se mantiene prudente y no da nombres, aunque está claro que con quien se reunió o reunirá es con el líder de Cangas Decide, José Luis Gestido, que en la asamblea del viernes anunció que su partido no concurriría a estos comicios, alegando que había que priorizar el bien del municipio antes que el del partido.

José Luis Gestido ya fue edil de Deportes y de Cultura con José Enrique Sotelo en sus dos primeros mandatos. Solo los separó la sucesión del propio Sotelo. El ex alcalde quería preparar su salida de la política local y había pensado en una primeriza concejala, Berta Pérez, para sustituirlo. Pero los barones del PP local se opusieron a esa sucesión y Gestido decidió presentarse a unas primarias, que, al final, no fueron contra Berta Pérez, sino contra el propio Sotelo, que ya había abandonado la idea de dejar la política. Los barones volvieron con él; así que Gestido perdió por amplia mayoría estas primarias. En las siguientes elecciones, José Luis Gestido presentó su partido, Cangas Decide, con el que obtuvo un concejal, en las elecciones de 2019 ya no sacó ningún edil.

Así que ahora unos y otros piensan mucho en la mayoría absoluta. La consideran esencial para revitalizar Cangas. Además, al PP solo le vale la cifra de 11 concejales. Lejos están aquellos días en los que el PSOE se podría aliar con Sotelo para gobernar Cangas y no con el resto de partidos de izquierdas.